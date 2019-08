El Córdoba Futsal afronta un serio test frente al Antequera

Exigente test de preparación para el Córdoba Futsal. Los hombres de Maca, tras medirse en sus dos encuentros anteriores a equipos de Tercera División, buscarán en tierras malagueñas afianzar sensaciones en esta pretemporada. En lo que será un nuevo choque de carácter amistoso, los blanquiverdes visitarán el viernes (19:00 horas) el Fernando Argüelles para medirse al BeSoccer CD UMA Antequera, equipo recién descendido de la máxima categoría del fútbol sala nacional. El 3ºTrofeo Los Dólmenes Patrimonio Mundial, en juego.

Pese a no contar con lesionados de gravedad, el plantel cordobesista no estará al completo en esta nueva cita estival. Lolo Jarque, ausente en Pozoblanco, retornará a una convocatoria de la que se cae Pablo del Moral, con molestias en uno de sus tobillos, así como los guardametas Nono y Gonzalo. El primero de ellos continúa recuperándose de sus problemas en el abductor; el portero toledano, por su parte, no viajará por precaución tras recibir en una de las últimas sesiones de trabajo un golpe en el cuádriceps. Todo ello ha obligado a Maca a citar a José Manuel, arquero del equipo juvenil.

El choque en Antequera -la entrada será libre hasta completar aforo- será la antesala del doble enfrentamiento de pretemporada ante el Jaén Paraíso Interior FS. Los amarillos visitarán el martes 27 de agosto (20:30 horas) el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Cuatro días después, 31 de agosto, los cordobesistas serán el rival de los del Santo Reino en la 8ª Edición del Trofeo Olivo.