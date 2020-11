La Junta no da fecha para el inicio de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Lucena

La delegada territorial de la Justicia de la Junta de Andalucía, Purificación Joyera, ha informado en Lucena que la puesta de la primera piedra para las obras del nuevo Palacio de Justicia aún no será posible, algo que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anunciaba el pasado mes de julio en su visita a la localidad. Joyera indicó que esto no será posible debido a que el proyecto, ya culminado, se está adaptando a la tecnología BIM, un proceso sin el cual no podrá sacarse a licitación, y en el cual llevan inmersos ya varios meses. Joyera ha insistido en que es un "prioridad" del Gobierno andaluz, estando incluido en el Plan Andalucía en Marcha con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Asimismo, expresó que su deseo es que empiece cuanto antes, aunque fue incapaz de concretar si se podría iniciar en 2021, pues cuenta con una partida de 1,5 millones de euros para el próximo presupuesto.

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, manifestó a primeros de año que la puesta de la primera piedra debería producirse de manera inminente, volviéndose a pronunciar hace unas semanas señalando que el inicio de las obras fuese “más pronto que tarde”.

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Abogado de Lucena, Diego Juan Chacón, entidad que celebra este año su 150 aniversario fundacional, entre su inquietudes señaló a primeros de año que "confiamos en que este proyecto siga siendo, como así se nos asegura, prioritario para la Consejería de Justicia, después de muchos años que ha estado sometido al olvido y que hemos conseguido reactivarlo con la innegable colaboración de la anterior consejera de Justicia y madrina de honor, Rosa Aguilar, modificando el inicial proyecto".