Naomi Seibt, la cara opuesta de Greta

Como en un cómic de Marvel, a Greta Thunberg le ha salido una archienemiga casi de su misma edad, también rubia, elocuente y europea. Se trata de Naomi Seibt, una joven alemana de 19 años que se ha hecho famosa en Youtube por sus vídeos criticando la «ideología despreciablemente antihumana» de los activistas contra el cambio climático, que a su juicio «exageran» y son unos «alarmistas». Seibt asegura que llegó a probar el activismo climático juvenil de las huelgas estudiantiles impulsadas por Thunberg, los Fridays for Future. Sin embargo, no tardó en cambiar de bando. Ahora juega en la beligerante liga de los negacionistas. Por eso en la red ya se la conoce como la anti-Greta.

Negacionistas

Con canal propio en Youtube desde mayo y varios artículos en la prensa alemana, la chica ya ha llamado la atención al otro lado del charco. The Washington Post le acaba de dedicar un perfil a Seibt, que reside en Münster. Cuenta la cabecera que le ha venido que ni pintada a un grupo de negacionistas liberales de Chicago, reunidos en el Instituto Heartland, que tiene mano directa en la Administración de Trump.

«Naomi Seibt versus Greta Thunberg: ¿En quién debemos confiar?», se pregunta el Instituto Heartland en un vídeo en el que toma partido por la alemana antes de su debut en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se celebra esta semana en Washington. Fundado en 1984 y financiado por donaciones anónimas, el instituto Heartland da la espalda a los expertos que hablan de la emergencia climática.

Desde que en el 2015 iniciara su protesta, Greta ha impulsado manifestaciones juveniles en todo el mundo y fue nombrada Persona del Año por la revista Time. Ante los líderes mundiales reunidos el pasado verano en la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, pronunció su famoso discurso ¿Cómo os atrevéis?, en el que reprochó a los políticos que miren «para otro lado» mientras «la gente sufre y muere» y «se destruyen ecosistemas». «Me habéis robado los sueños y la infancia», les gritó.

La activista sueca Greta Thunberg.

Seibt asegura que Greta, de 17 años, exagera en sus cálculos. En un vídeo subido a la web del Instituto Heartland asegura, con la mirada clavada en la cámara, muy al estilo Greta: «No quiero que entres en pánico. Quiero que pienses». Y hasta emula a su rival tocándose la barbilla de la misma forma. Naomi, a la que, por cierto, no le gusta que le llamen anti-Greta, prefiere los calificativos de «liberal» y «climática realista». No discute que las emisiones de efecto invernadero están calentando el planeta, pero asegura que el impacto no es tan grande como sostienen los científicos.

Basándose en conjeturas y sin importarle los numerosos informes científicos que confirman lo contrario, afirma: «¿Las emisiones de CO2 causadas por el hombre tienen tanto impacto en el clima? Creo que es ridículo creerlo».