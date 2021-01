Kylie Jenner siembra dudas en el paraíso de Rosalía

El pasado 2020 no fue un año tan malo para Rosalía. Ganó su primer Grammy, colaboró con otras estrellas como Bad Bunny, Travis Scott y Cardi B, y entró de lleno en el clan de las Kardashian. Del mismo modo, el entrante 2021 promete mucho para la cantante de Sant Esteve Sesrovires. Rosalía se encuentra cerca de terminar su nuevo disco, publicará un tema con Billie Elish y muy probablemente va actuar en la Super Bowl junto a The Weeknd. Y eso sin tener en cuenta todos los premios que se puede llevar con su nuevo álbum. Sin embargo, el estreno del nuevo año no ha sido el mejor para Rosalía. Kylie Jenner, una de sus mejores amigas en Estados Unidos hasta el momento, o eso parecía, la ha dejado de seguir en Instagram, y los rumores sobre su expulsión del clan Kardashian no han tardado en dispararse en las redes.

Kylie Jenner parou de seguir ROSALÍA no Instagram. pic.twitter.com/XK2XsjAJdB — ROSALÍA DAILY BRASIL (@rosaliadailybr) January 6, 2021

Kylie Jenner tiene 208 millones de seguidores en Instagram, pero desde este inicio de año solo sigue a 28 perfiles. La joven empresaria, de 23 años, ha hecho una criba entre todas aquellas cuentas que seguía para quedarse únicamente con el resto de las Kardashians, el padre de su hija: Travis Scott, un par de páginas de sus fans y algún amigo muy íntimo. Y Rosalía se ha quedado fuera de esta lista. Desde que se conocieron por 'TKN', colaboración de Rosalía con Travis, la conexión entre la catalana y Kylie han sido de lo más evidente, así como adorada por sus fans. Su relación era tan buena, que Rosalía estuvo en la cena de Navidad adelantada de las Kardashian, mostrándose en todo momento muy cercana a Kylie. Pero ahora, tras el fin de año, esta buena amistad puede ser ya cosa del pasado.

Las Kardashian, en crisis

La mayor estrella del clan familiar, Kim Kardashian, está en pleno trámite de divorcio con el rapero -y rocambolesco candidato a presidente de Estados Unidos- Kanye West tras seis años de matrimonio. Sin ser una noticia confirmada, hace semanas que Kim aparece sin su anillo de casada, y ya cuesta recordar su último posado juntos en redes. La aún pareja ha tomado caminos muy distintos en los últimos años, creando así una dificultad en su relación. Mientras Kim cada vez se está alejando más de los focos, finalizando el reality 'Keeping Up With the Kardashians' y estudiando Derecho, Kanye acaba de pasar por el ojo del huracán tras su estrepitoso fracaso en las elecciones de Estados Unidos.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

La limpieza en el Instagram de Kylie ha coincido con los rumores de que el estallido final del matrimonio entre Kanye y Kim ha sido una infidelidad del rapero, quien presuntamente habría mantenido relaciones con el 'inluencer' multimillonario Jeffree Star. Pese a la cantidad de teorías que se han generado en las redes, Star ha dicho en un vídeo de su canal de YouTube que su teoría aventura con Kanye es "Es la mierda más estúpida que he leído jamás".

Los antecedentes perjudican a Rosalía

Más de 100 perfiles han caído de la lista de seguidos de Kylie, incluyendo a Kanye West, con una purga que la menor de las Kardashian ya realizó en el 2019. Por aquel entonces, Tristan Thompson jugaba en los Clevaland Cavaliers y era el novio de Khloé Kardashian. Al pívot no se le ocurrió nada mejor que besar a la mejor amiga de Kylie, Jordin Woods, siendo así infiel a Khloé por segunda vez. Después de que Woods confesará que llegó a tener relaciones sexuales con Thompson, Kylie la eliminó de su vida, y como no, también de su Instagram. Pese a que la relación entre Khloé y Tristan no está totalmente rota, Kylie no ha querido saber nada más ni del campeón de la NBA en 2016 ni de Jordin Woods.

El peor miedo de los seguidores de Kylie y Rosalía es que haya ocurrido algo parecido entre la cantante y Travis Scott, quien se veía de nuevo muy unido a Kylie. Rosalía subió varios vídeos en sus 'stories' probando la bebida alcohólica de Travis Scott, 'CACTI', y el rapero publicó esas mismas imágenes en su propia cuenta. En lo que algunos 'kardashianólogos' interpretan como un ataque de celos -bien hacia Rosalía, o hacia Travis-, Kylie ha decidido empezar una limpieza en su Instagram.

La meva teoria és que la Rosalia s'ha liat amb el Travis o almenys ho té com a projecte i la Kylie s'ha picat — Dark Child yeah (@lefteyelops) January 7, 2021

Mientras por las redes circula una gran cantidad de teorías, los datos son que mientras Kylie ha dejado de seguir a más de 100 cuentas, manteniendo a la de Travis, Kourtney Kardashian y Kendall Jenner aún siguen a Rosalía. por lo que sí realmente Kylie está enfadada con la catalana, posiblemente sea un conflicto que no tiene por qué acabar 'Malamente'.