Kiko Rivera lanza otra pulla contra Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri

La guerra entre Kiko Rivera y la tonadillera Isabel Pantoja se ha recrudecido en las últimas horas. La batalla que mantienen madre e hijo desde hace dos semanas en las redes sociales y en los platós de televisión no tiene visos de acabar a corto plazo, al contrario, es una bomba a punto de explotar. Las diferencias parecen insalvables. En medio de las informaciones sobre la herencia de Paquirri, que supuestamente habría dilapidado la cantante o bien se estaría negando a dar a su hijo-, Kiko amenaza con una exclusiva -mañana, miércoles, en 'Lecturas', en la que contará cosas de su madre que hasta ahora no se sabían.

Mientras tanto, en su cuenta de Instagram ha lanzado la siguiente e inquietante advertencia: "El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado".

¿Qué quiere decir el DJ y marido de Irene Rosales con esa frase lapidaria? ¿Está escondiendo Isabel Pantoja cosas sobre la herencia de Paquirri?

"Tumbando" a quien haga falta

Kiko está dispuesto a ir a por todas, "tumbando" a quien haga falta, tal como ha escrito en otro 'post'. "Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad ,si todavía está en mi mano ,te juro por Dios que yo lo haré. Te extraño tanto en estos momentos no sabes cuánto", afirma, dejando claro que no está de acuerdo en cómo su madre ha gestionado el dinero del torero.

Sobre este punto han hablado los colaboradores de 'Sálvame' Kiko Matamoros y Antonio David Flores, que aseguran que hay "una cantidad de dinero en América" que Paquirri habría dejado "a nombre de un señor como testaferro". Declaraciones que no ayudan a calmar los ánimos. Según el ex de Rociíto, la cifra sería "un millón de euros de la época", a lo que habría que sumarle lo que esa suma habría rentado hasta estos días. Para más inri, se habría dejado escrito que "cuando los niños cumplan 21 años se repartiría ese dinero en tres partes", dijo Antonio David.

Matamoros apuntó que ese dinero "se trajo a España vía Gibraltar con intermediación de Encarna Sánchez", y que la mayor parte "se la quedó Isabel", y que le habría dado parte de esa cantidad a Francisco y Cayetano, los hermanos mayores de Kiko, e hijos de Carmina Ordóñez.

Un auténtico culebrón, que hizo estallar a Kiko que, la noche de este lunes, durante la emisión de 'Idol Kids', programa en el que Pantoja ejerce de jurado estrella, se atrevió a aconsejar a la audiencia que cambiasen de canal. "Lo mejor que puedes hacer hoy es ver una peli. Yo aconsejo 'Star Wars', me flipa". Con una sola frase, el pinchadiscos se aupó como tendencia en Twitter por unas horas.





Y antes de que se le echara encima toda la caballería de la legión de fans de su progenitora, avisó de que no le importaba nada las críticas que le pudieran caer. "Me la pela lo que digáis", avisó.