El éxito de la gemela de Ariana Grande

El ejército de fans de Ariana Grande anda algo alborotado. ¿El motivo? A la cantante le ha salido una doble, Paige Niemann, una adolescente de 15 años de California que se parece tanto a la intérprete de 7 rings que podría pasar perfectamente por su hermana gemela.

Desde hace más de un año, sus amigos le solían comentar que tenía un aire a la artista. Era tanta la insistencia que Niemann empezó a maquillarse, vestirse y moverse como la compositora, según reveló ella misma en una entrevista para la revista Dazed & Confused. El parecido de la joven con Grande es tan sorprendente que al poco tiempo de imitarla su cuenta de Instagram sumaba 10.000 seguidores. Entonces llegó TikTok, la popular plataforma de minivídeos, donde Niemann grabó sus vídeos cantando canciones de la artista y en ocasiones reprodujo escenas de las series de Nickelodeon en las que la vocalista interpretaba al personaje de Cat Valentine: Victorious y Sam & Cat.

Desde que Niemann empezó a publicar vídeos de forma habitual en TikTok a principios del mes de noviembre, su enorme parecido con la cantante la ha convertido en toda una estrella en las redes, pues en la citada plataforma cuenta con 1,7 millones de seguidores.

«Solo sé que Ariana está aterrorizada...», tuiteó una fan de Grande junto a uno de los vídeos de Niemann en Tik Tok. Y es que la doble aparece exactamente igual que la intérprete y, además, recita un diálogo del personaje de Cat Valentine. Grande vio la cinta e hizo su primer comentario. «Simplemente me pregunto por quéééé la voz de Cat y el diálogo. (emoji llorando) Estoy segura de que es la persona más dulce del mundo mundial. ¡¡En serio!! Pero es definitivamente bizarro ver a la gente mezclar ambos mundos. Me parto».

Este comentario originó multitud de reacciones entre los fans de Grande. Mientras, Niemann, que se hace llamar Arianator, un nombre en el que une Ariana con la palabra de impersonator (imitador), desveló a People: «Los fans de Ariana se ofenden mucho cuando la gente hace algo parecido a ella. Te dicen cosas como que es única, que nunca seré como ella». Pero Niemann tiene muy claro que «no me importa lo que digan los haters. Yo solo voy a seguir haciendo aquello que me hace feliz. Y parecerme a Ariana me hace feliz».