Elisabeth Moss desmiente su romance con Tom Cruise

Abrumada por el incesante runrún sobre su idilio con Tom Cruise, la actriz Elisabeth Moss se ha visto obligada a hablar y lo ha hecho durante una entrevista en el programa 'Watch What Happens Live'. Ante las preguntas del presentador sobre la noticia, la protagonista de 'El hombre invisible' ha admitido "sentirse confusa".

"Recibía mensajes que me decían: 'No lo sabía, ¿por qué no me lo dijiste?'. Pero casi todos iban en broma porque, obviamente, sabían que no era verdad", espetó la joven estadounidense que saltó a la fama por su papel en la serie 'El cuento de la criada' (2017), por el que recibió un Emmy a Mejor Actriz Principal.

Sin embargo, Moss, que estuvo casada durante ocho meses con el actor Fred Armisen, empezó a inquietarse cuando vio que incluso la portada de la revista 'Ok Magazine' afirmaba que la estrella de 'Misión imposible' y ella salían juntos e incluso publicaban una imagen de ambos besándose.

"Yo pensé: 'Nunca me he cortado el pelo así", bromeó Moss en referencia a la instantánea de la publicación. "Está claro que esa no soy yo", respondió la actriz de 'El hombre invisible'.

Además de compartir profesión, Moss, de 37 años, y Cruise, de 57, están vinculados a la iglesia de la Cienciología. La artista a menudo aprovecha las entrevistas para defender sus controvertidos dogmas declarando que "trata sobre el empoderamiento y el respeto a uno mismo".

De hecho, comparando a la cienciología con la distopía de 'El cuento de la criada', la intérprete ha declarado que "la libertad religiosa, la tolerancia, el entendimiento de que es necesaria una igualdad verdadera de raza, religión y credo es de vital importancia para mí".

Debut como directora

Pero no todo son malas noticias para la actriz. Según informa 'The Hollywood Reporter', Moss debutará como directora en un capítulo de la cuarta temporada de 'El cuento de la criada', cuya producción ha comenzado esta semana con la previsión de emitirse en otoño de este año.

El citado portal de noticias asegura que la actriz dirigirá el capítulo tercero de la laureada serie que adapta la novela distópica de la escritora canadiense Margaret Atwood.

"Estoy encantada de la oportunidad que me han dado Bruce (Miller) y Warren (Littlefield)", también productores ejecutivos de la serie", ha afirmado Moss.

"Significa mucho para mí esta oportunidad para esta nueva etapa de la serie y no me tomo esta responsabilidad a la ligera. Liderar y participar en la producción ejecutiva de la serie en los últimos tres años ha sido genial y he tenido el regalo increíble de haber aprendido mucho de los directores que hemos tenido en la serie", concluye.