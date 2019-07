Belén Esteban cumple su sueño de conocer a Rosalía

Belén Esteban está disfrutando de sus días como recién casada, tras contraer matrimonio con Miguel Marcos el pasado 22 de junio. A pesar de que no se ha marchado todavía de luna de miel, la colaboradora de Sálvame se lo está pasando de lo lindo, como ha demostrado este miércoles, siendo una de las asistentes vips en el concierto de apertura del Festival Mad Cool, orquestado por Rosalía.

Además de bailar al ritmo de sus temas, la tertuliana, que le acompañaba su hija Andrea, accedió al backstage para conocer a su ídolo en persona, abrazarla y hacerse una foto entre bambalinas. En definitiva, Belén Esteban se ha convertido en la envidia de toda España!"Lo mejor", ha escrito la de Paracuellos junto a la imagen en la que aparece abrazando a la cantante. En pocas horas, la instantánea ha acumulado más de 50.000 me gustas y más de mil comentarios.

"Es una ocasión única conocer a alguien a quien admiras", una afición que Belén ya había manifestado. Me encanta Rosalía, me gusta muchísimo su música. Puedo entender que haya gente a quien no le guste, pero para mí, y mucha gente, es un fenómeno de la música escribió en una ocasión, un cariño que la propia Rosalía agradeció respondiéndole: Muchas gracias Belén!.

Ver esta publicación en Instagram Lo mejor @rosalia.vt 1 Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 10 Jul, 2019 a las 2:05 PDT

La imagen de Belén Esteban y la artista del Baix Llobregat ha enloquecido a los seguidores de ambas. Incluso algunos se han atrevido a definir este momento como "Historia de España". Otros, en cambio, continúan con la copla de mezclar a Rosalía con política.

Además de la colaboradora de Tele 5, la intérprete de Con Altura reunió a un gran número de rostros conocidos como Vanessa Romero, Alfred García, Vania Millán, Cristina Pedroche, Dafne Fernández, Sergio Mur, Toni Acosta, Quim Gutiérrez y Brianda Fitz-James Stuart, entre otros.