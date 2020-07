El Ciudad de Lucena regresa al trabajo con los cinco sentidos puestos en el duelo ante el Betis B

No hay dolor. Ni fatiga. El Ciudad de Lucena está a cuatro días de saborear la gloria, de ponerle un lazo dorado a una excelente temporada que puede coronar con el ascenso a Segunda B. El equipo celeste regresa este martes a los entrenamientos tras la jornada de descanso del lunes. No habrá más días de asueto hasta que el sábado, a las 22.00 horas en Marbella, se mida en la final del play off al Betis Deportivo.

📆 PLANIFICACIÓN | 43º Semana de entrenamiento de la temporada. ¡Semana de mucha ilusión! ¡Semana para disfrutar y seguir soñando! 💙⚽#HayRazonesParaSoñar #JugamosTodos pic.twitter.com/fA1ZM28aCn — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) July 21, 2020

El técnico del Ciudad de Lucena, Dimas Carrasco, ha preparado cuatro sesiones de entrenamiento -martes, miércoles, jueves y viernes-, siempre por la tarde y a puerta cerrada en el estadio lucentino. El objetivo, llegar en plena forma al vital choque ante el filial bético y preparar cada detalle que pueda ser relevante el día del partido.

El jueves, 48 horas antes del choque, Carrasco comparecerá en rueda de prensa. Antes, habrá ultimado el aspecto táctico y de balón parado con sus jugadores. Un factor clave, ya que la altura media de la plantilla no es elevada y el Betis Deportivo cuenta con jugadores de gran estatura, como es el caso del pivote Edgar, con experiencia en Primera.