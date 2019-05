El éxito tras un trasplante

Los novenos Juegos Nacionales de Trasplantados, que se acaban de celebrar en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, han proporcionado a tres deportistas cordobeses un amplio surtido de meritorias medallas. Para Paco Navarro han sido sus terceros juegos nacionales, además de haber competido en los mundiales de Málaga del 2017.

Paco Navarro, que tiene 57 años y está trasplantando de corazón, ha logrado un total de cuatro oros en la categoría de veteranos, en concreto en los deportes de pádel, tenis de mesa (individual y parejas) y en marcha atlética (tres kilómetros). Este cordobés, de familia de deportistas, siente una enorme alegría por las medallas conseguidas, «ya que creo que en estos juegos es para los que iba mejor preparado», señala, a pesar de que tuvo algún problema de salud antes de la competición.

Rafael León, de 43 años y trasplantado de médula ósea, también ha regresado de Sanlúcar de Barrameda con cuatro medallas, en la categoría M4 (de 40 a 49 años). Fue merecedor de un oro en la prueba de ciclismo en ruta y en atletismo, ganó un oro en la carrera de cinco kilómetros, una plata en 1.500 metros y un bronce en 400 metros. Es su cuarta participación en unos juegos nacionales y también estuvo compitiendo en los mundiales de Málaga. Además, se encuentra pendiente de recibir a lo mejor otra presea más, pues estaban pendientes de revisión los resultados de la contrarreloj individual por un fallo a la hora de realizarse el cronometraje.

«Han sido unos bonitos días de competición, en los que me he vuelto a encontrar con amigos que están trasplantados igual que yo. Hemos compartido deporte y vivencias y lo más importante hemos participado y disfrutado de una competición en la que las medallas no son lo más importante, sino la promoción de la donación de órganos, tejidos y sangre para que puedan seguir salvándose vidas gracias a los trasplantes».

Para Rafael Bejarano, la medalla de bronce que ha obtenido en la contrarreloj de ciclismo de la categoría Máster 60, a sus 61 años, es la primera que gana en unos Nacionales de Trasplantados. Para él ha sido muy importante, ya que al margen de estar trasplantado de corazón, ha afrontando recientemente algunas complicaciones de salud, por lo que esta competición ha supuesto este año para él un reto aún mayor. Los Juegos Nacionales de Trasplantados han sido organizados por la asociación nacional Deporte y Trasplante, con la colaboración de la fundación Donando Vidas (que preside Eduardo Rangel), y contaron con la participación de más de 80 deportistas beneficiarios de un injerto. Este campeonato persigue dar a conocer los beneficios de la actividad física, tanto para personas con salud, como para las trasplantadas, en diálisis o en lista de espera de un injerto.

Paco Navarro, en el centro, tras recibir una medalla de oro.