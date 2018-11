El PSOE desafía al PP de Casado a condenar a Francisco Franco

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No entiendo tanto encono de partidos como PSOE. COMUNISTA. PODEMITAS.INDEPENDENTISTAS y demás ISTAS, contra la figura de Franco. Si Él no hubiese existido que sería de ellos. ¿De que iban a hablar?¿No tenéis otro tema? Deberiais pensar un poco en buscar soluciones para la sociedad española y no en crearnos tantos problemas. Sois una partida de INUTILES. Lastima sueldos que os pagamos para jugar a justicieros de la memoria histórica.