Juicio del 'procés' de Cataluña: declara José Antonio Nieto | Directo

El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio por el 'procés', que entra en su cuarta semana, con las declaraciones como testigos del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, entre otros.

Abrimos un hilo directo para narrar todas las noticias sobre el juicio y sus repercusiones en la actualidad política catalana, con informaciones de Ángeles Vázquez, Jesús G. Albalat y Daniel G. Sastre.

13:23

El abogado de Forn ha preguntado en diversas ocasiones por un artículo publicado por El Periódico de Cataluña sobre el "plan conjunto" de policía y Mossos que no se cumplió nunca, una información de Guillem Sànchez y Juan José Fernández.

13:17

Nieto asegura que la estrategia fijada en un principio, que la policía se retirase en caso de gran aglomeración de gente y requiriera la actuación de los antidisturbios de los Mossos, se tuvo que modificar ante la no cooperación de la policía catalana.

13:16

"No había un objetivo común de Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra", insiste Nieto, que sostiene que una pareja de mossos no podían impedir ninguna votación.

13:01

"Lo que se consiguió el 1-O es que ningún organismo serio, ningún país...", empieza Nieto, pero es cortado por el juez Marchena, que rechaza valoraciones.

12:59

Melero le pregunta a Nieto si el dispositivo previsto era insuficiente. "Si desde los Mossos se hubiese dejado manifiestamente claro que iban a cumplir con el mandato judicial, se hubiese desconvocado el 1-O", responde. El abogado de Forn le recuerda en que dos entrevistas diferentes habló en una de 60.000 efectivos y en otra, de 90.000 efectivos. "Con 6.000 efectivos se consiguió que lo que ocurrió el 1-O no fuera un referéndum", añade.

12:50

"El dispositivo de los Mossos el 21-D fue muy superior en hombres y horas al del 1-O", subraya Nieto, que destaca que en los comicios del 21-D se movilizaron 11.000 mossos, mientras que en el referéndum fueron unos 7.600 agentes. El dispositivo de las elecciones catalanas fue diseñado bajo la intervención del artículo 155.

12:43

Nieto afirma que no vio el plan de actuación, que lo conoció después. "Todo se ordena y se planifica teniendo en cuenta que el núcleo de la actuación lo tendrían los Mossos", añade sobre los planes de Guardia Civil y Policía Nacional. Y puntualiza que fue el fiscal jefe del TSJC quien trasladó a los Mossos que el plan de actuación era "insuficiente".

12:40

Se retoma el juicio con las preguntas del abogado de Joaquim Forn, Javier Melero.

12:06

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 30 minutos.

12:04

Nieto recuerda un expediente sobre una supuesta orden de compra de armas por parte de la Generalitat. Sostiene que ya estaba el expediente cuando él llegó al ministerio. Sostiene que se pedía una cantidad muy elevada de armas y munición, y que las armas no eran las habituales en un cuerpo de seguridad. "Ante esa duda hicimos una petición expresa de valoración de esos aspectos a la Guardia Civil y a Defensa, y mucho tiempo después se pidió y se hizo una modificación por parte de los Mossos", añade.

11:59

Nieto explica que de forma permanente hay una dotación de unos 5.000 efectivos de Policía y Guardia Civil. Y de Mossos, hay 17.000 efectivos. "Estoy convencido de que si los Mossos de forma clara y evidente hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum se habría desconvocado", subraya.

11:55

Nieto subraya que cada actuación de la Guardia Civil se incrementaba la presencia de personas contrarias a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Hay un punto de inflexión, el 20 de septiembre", insiste.



11:54

Turno para Vox. Pregunta Javier Ortega Smith.

11:54

"Se le comunicó al mayor Trapero que el dispositivo que había preparado para el 1 de octubre era claramente insuficiente. Él manifestó que no estaba de acuerdo, pero se comprometió a modificarlo. Pero no volvió a presentar otro plan", añade Nieto.

11:49

Nieto asegura que la Guardia Civil le trasladó del riesgo que vivieron en la Conselleria de Economia, que su seguridad estaba en riesgo. "La violencia no era algo hipotético, sino real, y se estaba concretando en algo real como eran los coches", afirma.

11:46

"El despliegue de los Mossos fue insuficiente en todos los colegios electorales", insiste Nieto.

11:45

El exsecretario de Estado de Seguridad asegura que en la junta de seguridad había una situación un tanto compleja, donde la Generalitat decía que se podía dañar el orden público y que el cuerpo de los Mossos tenía capacidad suficiente para acatar el mandato judicial.

11:43

Nieto explica que se decidió trasladar a Cataluña el 90% de los antidisturbios de Policía y Guardia Civil.

11:38

Acaba la fiscalía. Pregunta la abogada del Estado Rosa María Seoane.

11:37

"El 3 de octubre hubo actos de violencia en varios puntos de Cataluña", sostiene Nieto sobre el día de la huelga general. "Eso provocó el colapso de toda Cataluña", añade.

11:36

"El dispositivo de los Mossos fue insuficiente, ineficaz y responde a dar una apariencia de normalidad a algo que no era normal, sino ilegal", señala el testigo.

11:31

"No hubo ninguna orden política de retirada de la actuación policial", asegura Nieto. "El final se debe a una cuestión física. Se tuvieron que levantar a las 4 de la mañana y tuvieron una jornada muy larga, muy intensa, con mucho esfuerzo y no se les podía exigir más", añade.

11:28

El exsecretario de Estado sostiene que hay contradicciones en los informes de los Mossos sobre el cierre de colegios electorales. Afirma que en uno que aseguran que cerraron, luego el Govern dio el recuento de los votos.

11:25

"Recibimos una información muy genérica en la que se hablaban de unos 850 civiles que habían tenido que recibir atención médica. Luego nos enteramos que había habido personas con crisis nerviosa al ver por la tele lo que estaba pasando, erosiones por ser arrastrados por los agentes..., y cuatro personas que habían requerido una atención no puntual: una que había sufrido un infarto, otra que recibió un impacto de una bola de goma y dos más con fracturas de extremidades", explica Nieto, que sostiene que la Generalitat no les pasó información sobre los heridos, la tuvimos cuando se aplicó el 155.

11:22

Nieto subraya que los agentes recibieron ataques por parte de algunos concentrados. "No hubo ninguna carga policial. Ninguna actuación, técnicamente, se pudo considerar una carga; sí hubo empleo de la fuerza, pero solo para conseguir un objetivo", señala.

11:18

"Lo que se encontraron los agentes fue un número de personas muy importante concentradas, no eran personas que fueran a votar sino concentradas en ese espacio con un objetivo añadido, impedir que la Policía y la Guardia Civil pudiesen hacer su trabajo. El único objetivo de los agentes era entrar en los colegios, identificar a los miembros de las mesas y requidar el material. Donde se les impidió es donde se produjo algún tipo de incidente. En algún caso leve y en otros, más grave", afirma.

11:15

Nieto explica que a primera hora comprobaron que los Mossos no habían hecho ninguna actuación y decidieron asumir la actuación policial en solitario. "No me consta que la Brimo (antidisturbios de los Mossos) hiciera ninguna actuación aquel día", añade. "Yo ordené que se pusiera en marcha el dispositivo, advirtiendo de que lo tendríamos que hacer en solitario por la falta de colaboración de los Mossos", subraya.

11:06

"Nos fijamos que el uso de la fuerza fuera el mínimo imprescindible, y fue el mínimo imprescindible. La presión de las personas, la presión mediática y el entorno eran muy importantes

11:03

"En ningún momento creí incompatible cumplir el mandato judicial y mantener la convivencia. Se cumplió el objetivo marcado y se hizo con una fuerza proporcionada", explica.

10:58

"Dudo que los Mossos realizaran ninguna actuación de cierre de colegios electorales o de confiscamiento de papeletas o material electoral en los días previos al referéndum. No me consta y lo he intentado", subraya.

10:56

"A partir de la celebración de la junta de seguridad, la confianza fue mínima", sigue Niego, que sostiene que el que era mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se alineó con el Govern. "Un mando policial jamás se puede poner de canto con un mandato judicial", destaca. "Teníamos pocas esperanzas en que la actuación de los Mossos fuera a ser la adecuada", insiste.

10:51

Nieto sostiene que las concentraciones fueron aumentando en "virulencia" hasta llegar a la del 20 de septiembre. "El 20-S pudimos ver todos la violencia que hubo". "La violencia se podía haber evitado si se hubiera evitado algo manifiestamente ilegal como era la celebración del referéndum", añade Nieto, antes de destacar que el Govern no hizo "en ningún momento abrió ninguna posibilidad del diálogo, no dejaron margen para hablar. Tenían una idea y la mantuvieron".

10:51

10:49

El exsecretario de Estado de Interior recuerda que Forn protestó ante Diego Pérez de los Cobos por dirigirse a Puigdemont de una forma que no consideraba respetuosa y para decir que los Mossos podían asumir el dispositivo. "Nosotros les insistimo en que desconvocaran el referéndum, que era ilegal y que la situación era de riesgo por la posibilidad de choques violentos, y que no podíamos permitir que se celebrara un acto suspendido por el Tribunal Constitucional", añade. "Cada vez que intervenían ellos nos decían que como el objeto era mantener la convivencia pacífica y que la presencia policial podía provovar choques, no entendían que fuera necesario y nos pedían que no actuáramos. Nosostros les contestamos que se había creado un clima, que se había creado una realidad paralela que nos indicaba que habría incidentes. Ellos no lo querían ver", subraya.

10:43

"Ellos insistían en que se tenía que mantener la convivencia. Decían que una parte de la ciudadanía entendía que la ley era la que derivaba del Parlament", añade Nieto.

10:41

"Era una situación surrealista. Estábamos en una mesa para evitar la celebración del 1-O con los que habían organizado el 1-O. Nos trasladaron contínuamente excusas", prosigue Nieto.

10:39

Nieto recuerda que el mandato del juez del TSJC era "muy claro", "pidió que no se celebrase el referéndum, también ordenaba que se confiscase material y que no se abriesen locales públicos". "En la junta de seguridad, nosostros trasladamos al presidente de la Generalitat que había un mandato muy claro. El presidente nos dijo que el bien supremo a proteger era la convivencia ciudadana. Nosotros le dijimos que el bien supremo a proteger era la ley y que eso hay que hacerlo con una serie de garantías, la proporcionalidad, garantizar la convivencia, etc. Lo sustantivo era cumplir con el mandato y evitar que se incumpliera la ley", destaca.



10:32

"A las primera reuniones de coordinación asistía el señor Trapero y tenía una actitud de no querer colaborar, pero posteriormente, a partir del 24 o 25 se septiembre, el señor Trapero ya no asistía, mandaba a otros comisarios", insiste el que fuera número dos de Interior.



10:29

Nieto recuerda que Diego Pérez de los Cobos fue designado coordinador del dispositivo policial. "Esto fue tomado mal por los Mossos d'Esquadra. No se recibió de buen grado", destaca. "No tengo constancia que por parte de los Mossos mostrara el más mínimo interés en coordinarse para evitar el referéndum o cumplir el mandamiento que recibimos todos. La dirección de los Mossos fue muy reacia", añade.

10:24

"Hubo un número importante de incidentes cada vez que se producía una actuación de la Policía o la Guardia Civil", continúa Nieto, que considera que la concentraciones ciudadanas ponían en riesgo la seguridad de los agentes. Señala que había una "organización" detrás de estas concentraciones y que los medios de comunicación hacían un "efecto llamada". "Después del 1-O pudimos comprobar que los CDR tenían una estructura sólida y realizaron una tarea de coordinación bastante importante que dio como resultado aquella capacidad de organización. Los CDR tenían una misión organizativa, pero, en mi opinión, derivaron en una actitud violenta", añade.

10:22

El fiscal pasa ahora a la concentración del 20-S frente a la Conselleria de Economia. "Me avisan que se está produciendo una actuación de la Guardia Civil y que a partir de una determinada hora se empieza a concentrar un número importante de personas ante la puerta de la conselleria", explica el exsecretario de Estado de Seguridad. Nieto sostiene que los Mossos d'Esquadra reprocharon a la Guardia Civil que no se hubiera informado del operativo y recuerda que no podían hacero porque era un mandato judicial. "Tuve la obligación de seguir lo que pasaba y comprobé cómo la situación se iba agravando, cómo aquel tumulto podía atentar contra la seguridad de los agentes de la Guardia Civil", señala. Sobre los daños a los vehículos, sostiene que fueron "muy serios" y que no pudieron ser posteriormente reutilizados porque "el nivel de destrucción fue muy amplio".

10:17

Sobre el rechazo del atraque de uno de los barcos en el puerto de Palamós, Nieto explica que no fue trascendente porque tenían otras alternativas. "No sé quien tomó la decisión, pero me imagino que fue la autoridad portuaria", añade.

10:14

Nieto explica que el día 22 el ministro Zoido mandó una carta al 'conseller' de Interior avisándole del traslado de efectivos. Recuerda que Forn les contestó el mismo día diciendo que no estaban de acuerdo con esa decisión y que no se reconocía la interpretación legal en la que se amparaba el traslado de efectivos, que los Mossos d'Esquadra eran suficientes para atender a la orden del fiscal jefe del TSJC y que todas las manifestaciones en Cataluña habían sido pacíficas.

10:11

"Fue una progresión porque teníamos que ver cuántos agentes podíamos desplazar a Cataluña sin poner en riesgo la seguridad en el resto de España. Fueron en torno a los 6.000 efectivos", señala. "Quien propone la decisión soy yo a raíz de las peticiones y del análisis que se había hecho por parte de los mandos de Policía y Guardia Civil, propongo esa decisión que requería una dotación presupuestaria, yo coordiné la tarea, asumí la responsabilidad del encargo pero conté con la colaboración de mi ministerio y de otros como el de Hacienda", añade. "Esa decisión se toma por si teníamos que atender lo que solicitaba el juez de colaborar activamente en impedir el referéndum".

10:09

El exsecretario de Seguridad asegura que intervino de una "forma muy activa" en el traslado de efectivos a Cataluña. Asegura que lo hizo tras la orden del fiscal para impedir el referéndum, después de la aprobación de las leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre.

10:07

Empieza preguntando el fiscal Javier Zaragoza. Nieto recuerda que antes, durante y después del 1-O se desplazó a Barcelona.

10:06

Se retoma el juicio en el Supremo con la declaración de José Antonio Nieto.