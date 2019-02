De Colón al cementerio

Primero vinieron, presuntamente, unos okupas y pintaron una A dentro de un círculo en la tumba a los Caídos de la División Azul. Pero yo no dije nada porque no soy ni okupa de esos ni falangista como los otros. Que se peleen ellos me dije. Luego vinieron los fascistas y vieron sobre la tumba el símbolo anarquista y, con las mismas, se vengaron manchando con “pintura plástica blanca” la tumba de Dolores Ibárruri y de Pablo Iglesias Pero, yo no dije nada porque ni soy comunista como la Pasionaria ni soy del PSOE como el viejo Iglesias. Que se rompan entre ellos. Si alguna vez vuelve a generalizarse la “riña a garrotazos”, ¿habrá sitio para los nunca dijimos nada?