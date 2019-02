Arrimadas, ante la casa de Puigdemont: 'No hablo con fugados'

El 'expresident' Carles Puigdemont ha conseguido situar a Waterloo como una especie de epicentro de la política catalana por el que han pasado en el último año y medio políticos, simpatizantes y algún que otro detractor. Hasta esta localidad del Brabante valón llevó el show de Tabarnia Albert Boadella y este domingo ha sido la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, quien se ha plantado este domingo ante su puerta para reivindicar que la república catalana no existe.

La república no existe y no vamos a permitir que se hable en nombre de todos los catalanes por parte de un señor que está fugado de la justicia. Si este señor tuviera un mínimo ápice de dignidad estaría dando la cara ante los tribunales por todas las fechorías que ha hecho y sobre todo por romper la convivencia en Catalunya, ha arremetido a escasos metros de la casa alquilada por el ex president catalán y solo 24 horas después de postularse como número dos al Congreso como cabeza de lista por Barcelona de Ciudadanos.

📡 @InesArrimadas "La propaganda separatista y la vidorra de fugados de la justicia se paga con dinero público. Tenemos la obligación de decirlo en las calles, en las instituciones y también en el corazón de Europa" #InésEnWaterloo pic.twitter.com/K4AHFliFu0 — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 24 de febrero de 2019

Arrimadas, que ha comparecido ante la prensa acompañada de diputados del grupo parlamentario de Cs detrás de una gran pancarta en la que se leía precisamente La República no existe, Puigdemont!", ha instado al separatismo a dejar de abrir chiringuitos como este por todo el mundo y a abrir el Parlament de Catalunya. Su intervención se ha prolongado apenas ocho minutos pero han bastado para generar malestar entre algunos vecinos, por el ruido de los generadores utilizados por el equipo de colaboradores de C's, que han terminado llamando a la policía para protestar.

La jefa de la oposición en Catalunya ha insistido también en que no piensan bajar la cabeza, que no aceptarán que el separatismo siga hablando de Catalunya por el mundo. No vamos a aceptar que el Gobierno de España trate a un señor que es un fugado de la justicia como si fuera el interlocutor de un Estado diferente a España que es Cataluña, ha clamado.

Puigdemont deja la puerta entreabierta

Interrogada hasta en tres ocasiones sobre por qué no ha querido reunirse con Puigdemont en persona o tocar el timbre de la casa, engalanada con un gran lazo amarillo y que se ha abierto en medio de su discurso pero sin que político catalaán llegara a asomarse por ella, la dirigente de Cs ha respondido que ellos no hablan con fugados de la justicia que con quien tienen que hablar "es con los jueces" porque "Ciudadanos hace lo que el Gobierno no hace, que es tratar a este señor como un fugado de la justicia, no un jefe de estado de un país independiente". A mí, ha añadido, "el separatismo no va a decir a dónde puedo y dónde no puedor ir. Nosotros sí podemos viajar libremente por Europa, no como ellos, que no pueden pisar suelo nacional sin ser detenidos", ha dicho.

Arrimadas ve a Waterloo a fer un show amb un grup molt reduït de seguidors però no té el coratge suficient per passar per la porta i venir a enraonar amb mi. Tot aquest muntatge per acabar fugint al cap de pocs minuts. Cap sorpresa: Cs va venir a la política per fer i ser això. pic.twitter.com/VJ9GsnHr5P — Carles Puigdemont (@KRLS) 24 de febrero de 2019

Según fuentes del entorno de Puigdemont, la decisión de abrir la puerta ha sido un gesto expreso. Es más, el líder independentista catalán, que estaba en casa cuando Arrimadas ha hecho su breve aparición en Waterloo, ya afirmó este sábado que si la dirigente catalana quiere realmente debatir y decirme algo, lo tiene muy fácil: que entre, y me lo diga a la cara, apuntó. "Si lo que quiere es otra cosa, evidentemente yo no voy a participar. Si lo que quiere es un show mediático como intentó hacer en mi pueblo natal eso es otra cosa", dijo.

"Una falacia y una mentira"

Arrimadas, sin embargo, ha rechazado acercarse a la casa, engalanada con las banderas de Catalunya y de Europa, y carteles en el balcón pidiendo la libertad para los presos. Esta casa supuestamente en el imaginario separatista es la sede de una república independiente y eso es una falacia, una mentira, ha criticado denunciando que la propaganda separatista se está pagando con dinero público. Con dinero público se está ayudando a fugados de la justicia a que puedan tener una vidorra por Europa, ha lamentado poco antes de marcharse con la misma celeridad con la que ha llegado para acudir a un céntrico hotel de Bruselas a celebrar un debate con simpatizantes de la formación naranja.

Puigdemont ha hecho, no obstante, acuse de recibo de la visita con un mensaje en las redes sociales en el que ha calificado de "espectáculo" el acto de Arrimadas de quien ha dicho no tiene coraje para reunirse con él. "Arrimadas viene a Waterloo para hacer un espectáculo con un grupo muy pequeño de seguidores pero no tiene suficiente coraje para cruzar la puerta y venir razonar conmigo. Todo este montaje para terminar huyendo en unos pocos minutos. Ninguna sorpresa: Ciudadanos ha venido a la política a hacer y ser eso", ha afeado.