La Seguridad Social pierde 93 millones de euros al año con el modelo laboral de Deliveroo o Glovo

El sindicato UGT ha hecho números y estima que la Seguridad Social deja de ingresar al año alrededor de 93 millones de euros debido al modelo laboral sustentado en autónomos de plataformas como Deliveroo o Glovo. Así lo desgrana la central en un comunicado publicado este domingo, en el que cifra en 6.000 euros los que el erario público deja de ingresar al año en concepto de cotizaciones por alrededor de cada uno de los 17.000 repartidores que considera que operan en España actualmente.

Las compañías, por su parte y a preguntas de este medio, rechazan el cálculo y se reafirman en su actual modelo laboral. Dicho sistema de organización, el de empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Ubereats, basa su proceder en plantillas cortas de personal asalariado, encargado de promover la marca, cerrar acuerdos con los restaurantes o gestionar la aplicación, y una extensa red de lo que ellos llaman "colaboradores", es decir, repartidores en régimen de trabajadores autónomos.

Fuentes del sector atribuyen el modelo de autónomos a la "flexibilidad" que les exige la volatilidad de demandas del sector y las diferentes necesidades según ciudad o zona. También, reconociendo el ahorro de costes, que el actual volumen de empleo no sería posible si los 'riders' fueran asalariados, con lo que muchos de los actuales pedaleadores estarían en el paro.

Hasta la fecha Glovo y Deliveroo han sido las compañías en el punto de mira tanto de las demandas de sus "colaboradores", como de la Inspección de Trabajo. También son las que mayores redes de repartidores tienen distribuidas por todo el territorio. Según facilitan ambas compañías, Glovo tiene 5.000 'riders' y Deliveroo alrededor de 1.500. Hasta ahora los criterios de ambos organismos han diferido. Por un lado, los jueces han manifestado en sus primeras sentencias fallos dispares, aunque predominan los que se pronuncian a favor de la "laboralidad" de la relación. Es decir, que consideran que los repartidores debieran tener un contrato de trabajadores por cuenta ajena. Hasta la fecha, de Deliveroo solo se ha dado a conocer una sentencia contraria a la empresa en Valencia y de Glovo ha habido cinco de contrarias a esta y dos favorables.

Los jueces no coinciden siempre en sus sentencias, pues algunos priorizan la flexibilidad de los 'riders' para elegir sus horarios y otros ven irrealizable su labor sin la subordinación de estos al algoritmo. Hasta que un caso no llegue al Tribunal Supremo y este lo cierre no habrá una doctrina unificada en España.

La Inspección de Trabajo lo tiene claro

Quién sí se ha manifestado hasta ahora unánime en sus actuaciones es Inspección de Trabajo considerando que los repartidores debieran ser trabajadores por cuenta ajena, no por cuenta propia. Ergo, actualmente dichas plataformas están incurriendo en un modelo de lo que comúnmente se conoce como falsos autónomos y la Inspección les está exigiendo las cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social.

Actualmente este organismo tiene diligencias abiertas contra Glovo en Madrid y Barcelona y en Zaragoza ya las cerró con un requerimiento de 379.963,09 euros por un total de 326 repartidores. Contra Deliveroo ya las efectuó en Barcelona el pasado julio del 2018 por 748 'riders', por los que le exigió a la empresa un total de 1,3 millones de euros. Todas estas sentencias y actas fueron recurridas judicialmente por las compañías y se encuentran actualmente suspendidas en los tribunales.

UGT realiza su cálculo de 93 millones de euros de pérdidas para la Seguridad Social en base a la reciente modificación que realizó el pasado 29 de marzo la Dirección General de Trabajo sobre el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH). En esta el ministerio especifica que pasará a regirse por dicho pliego de condiciones laborales cualquier persona dedicada a "el servicio de reparto de comidas elaboradas o preparadas y bebidas, a pie o en cualquier tipo de vehículo que no precise autorización administrativa , incluidas las plataformas digitales o a través de las mismas".