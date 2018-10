Próxima parada, Bruselas

El borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2019, pactado por el Gobierno socialista y Unidos Podemos y aprobado este lunes por el consejo de ministros, posiblemente no gustará en el cuartel general de la Comisión Europea pero es poco probable que el ejecutivo comunitario tumbe las primeras cuentas de Pedro Sánchez. Hasta ahora Bruselas no ha devuelto jamás un borrador de presupuestos pero hay un Estado miembro que genera en estos momentos mucha más desconfianza (tanto política como económica) que España como es Italia. La incógnita, en todo caso, se despejará en las próximas semanas en un proceso cuyos tiempos están tasados.

15 DE OCTUBRE



Este lunes 15 de octubre se termina el plazo –a medianoche- para que los gobiernos de la Eurozona remitan sus borradores presupuestarios a Bruselas. La obligación fue instaurada a raíz de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2013 para mejorar la coordinación de las políticas económicas de los países del euro y evitar riesgos para la estabilidad de la Eurozona y el euro.

23 DE OCTUBRE



Una vez recibido el presupuesto, la Comisión Europea tiene una semana de plazo para decidir si el borrador está en línea con las reglas del Pacto o corre el riesgo grave de incumplirlas. Si Bruselas termina cuestionando las cuentas podría enviar para el 23 de octubre una primera carta de advertencia pidiendo a las autoridades en cuestión que corrijan las cuentas, que envíen nueva información o simplemente más aclaraciones si consideran que son necesarias. Se trata de una especie “de señal de que tenemos preocupaciones por algo”, sostienen fuentes comunitarias.

30 DE OCTUBRE

Si una semana más tarde no hay reacción por parte del país en cuestión, la Comisión Europea tendrá la potestad de rechazar el borrador y pedir el envío de unas nuevas cuentas. En este caso el plazo se cumpliría en torno al 30 de octubre, 15 días después del envío del proyecto de cuentas. Hasta ahora nunca, sin embargo, ha ocurrido. El país que más cerca ha estado de ver sus presupuestos tumbados ha sido Portugal, en el año 2016 poco después de la llegada del gobierno socialista al poder junto con la izquierda radical. Las amenazas no llegaron a concretarse, porque el gobierno aceptó modificar las cuentas para incluir un ajuste de 900 millones, pero no se descarta que en esta ocasión pueda ocurrir con Italia.

8 DE NOVIEMBRE



Es la fecha en la que la Comisión Europea tiene previsto presentar sus nuevas previsiones económicas de otoño. Las últimas, del mes de julio, auguran un crecimiento para España del 2,8% para este año pero la cifra ya ha sido revisada a la baja tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el propio Gobierno de Pedro Sánchez que augura ahora un 2,6% para este año y un 2,3% para 2019 lo que podría complicar todavía más el cumplimiento de la reducción del déficit público.

21 DE NOVIEMBRE



La fecha que manejan en la Comisión Europea para presentar los dictámenes de opinión de los presupuesto es el 21 de noviembre. Será el día para valorar si los presupuestos aprueba con nota el examen, reciben un aprobado raspado o un suspenso. Con la recomendación del Ejecutivo comunitario sobre la mesa, el Eurogrupo y el Ecofin tendrán vía libre para completar el trámite en su reunión de diciembre.