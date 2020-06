El plan de turismo del Gobierno deja insatisfecho al sector

Hace solo dos días, durante la cumbre empresarial organizada por la CEOE, los principales actores del turismo hicieron una llamada de auxilio al Gobierno ante la falta de ayudas para poder sobrevivir. Ayer, después de conocer el plan, aerolíneas, hoteleros y hosteleros aplaudieron la escenografía pero criticaron la falta de las principales medidas.

PRÓRROGA DE LOS ERTES DE FORMA URGENTE

"No nos equivoquemos, la salvación del turismo pasa por los ertes", aseguró durante el acto de presentación del plan la presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deportes de la CEOE, Marta Blanco. Esa es la principal reivindicación, pues a 12 días de que finalece la norma vigente, sigue sin haber una decisión. La última reunión de diálogo social celebrada ayer terminó sin acuerdo. La intención del Ejecutivo pasa por extender los ertes hasta el 30 de septiembre, pero eliminando los ertes de fuerza mayor total y, por tanto, también la exoneración al 100% de las cuotas. "Recapaciten sobre los ertes porque la prolongación que se está poniendo sobre la mesa no es lo necesario para nuestro sector, quizás sí para otros, pero no para el nuestro, expresó el presidente de Cehat, Jorge Marichal.

INCENTIVOS PARA VIAJAR POR ESPAÑA

Incentivar la demanda turística es otra de las grandes reclamaciones. ¿Cómo? A través de ayudas directas como bonos de vacaciones, medida puesta en marcha por otros países como Italia, o la creación de programas subvencionados del estilo del Imserso con el objetivo de mantener el empleo. "Sin incentivos, no vamos a poder reactivar el sector. Agradecemos el esfuerzo del Ejecutivo en la campaña de comunicación y publicidad para fomentar el turismo nacional que contempla el plan, pero la economía de los españoles se ha visto gravemente dañada con esta crisis y, sin ayudas económicas, el nivel de reactivación no va a ser suficiente", expuso Hostelería de España.

AYUDAS DIRECTAS PARA EVITAR QUIEBRAS

"Si no nos ayudan vamos a durar menos de un telediario". Así de explícito fue el presidente de Globalia, empresa que integra a Air Europa, Juan José Hidalgo, hace dos días. Opinión que comparte todo el sector que reclama ayudas directas y no préstamos que engorden sus deudas, pero el principal problema de España es que tiene un margen de gasto muy escaso. "España no debe regatear recursos ni dejar de sobreendeudarse internacionalmente, de ser preciso, para obtener los fondos necesarios para poder salvar este sector", advirtió Exceltur.

UN IVA REDUCIDO COMO ALIVIO

Tampoco hay rastro de la reducción o exoneración de impuestos como el IVA que reclama el sector de forma temporal para tratar de "aliviar" las pérdidas que supone tener durante tres meses los establecimientos vacíos y ver como en la apertura no se consiguen las cifras de otros años.