El toque manual de campanas y el esparto, protegidos por el Estado

¿La cultura del esparto, del hambre y la miseria? Ahora que tenemos electrificado el mecanismo de toque de las campanas porque no hay ni monaguillos y porque en muchos pueblos ha habido movimiento de algunos influyentes - y no quiero recordar de qué color político eran, que se me disgustan - para que no se toquen las campanas que molestan al vecindario -según ellos - viene el gobierno y se mete en cosas de iglesia y declara Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial el toque manual de las campanas. Es que no dejan de sorprendernos, que nos dan ganas de no creer en ellos. Ya puestos , habrá que declarar Manifestación también el macho pilón de la fragua de los Curros de mi pueblo y la gorra de los jornaleros como mi padre...y, tantas cosas manifestación de la cultura inmaterial...tan inmaterial que no había ni pan con qué alimentarnos.