Olivares renuncia al galardón a Dos Cataluñas entregado por Puigdemont

El director cordobés Gerardo Olivares, cuyo documental Dos Cataluñas obtuvo el pasado lunes el premio Cine para la Paz y la Justicia en el festival Cinema for Peace de Berlín, ha renunciado a este galardón al ser entregado por Carles Puigdemont. Lo que a primera hora de la mañana de ayer era un fuerte malestar y enfado por la presencia del expresidente catalán en la gala de entrega, motivo por el cual Olivares no quiso asistir al acto, acabó con la renuncia al premio por parte del cineasta cordobés y del codirector del documental, Alvaro Longoria, que sí acudió al evento y fue el que recogió el galardón de manos de Puigdemont. El realizador considera que la gala fue «una encerrona», ya que «no queríamos que se politizara el acto ni el documental», explicando que «nos aseguraron que el expresidente catalán no iba a tener protagonismo ni iba a participar en el acto».

«Dentro de dos semanas comenzaré la promoción de la película Cuatro latas, iré a un montón de programas de televisión y lo que menos me apetecía era tener una foto junto a Puigdemmont», subrayó Olivares, que en Dos Cataluñas aborda la realidad política catalana, narrando episodios sucedidos en los últimos meses como la jornada del 1-O, las elecciones del 21-D y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y está disponible desde el 28 de septiembre en la plataforma Netflix. De dos horas de duración, es un trabajo basado en más de 85 entrevistas que cuenta con testimonios clave para entender el conflicto catalán, como los políticos independentistas Carles Puigdemont y Raül Romeva, así como Inés Arrimadas (Ciudadanos) o Miquel Iceta (PSC).

«Nosotros desconocíamos los detalles de la entrega» y «en ningún momento se nos comunicó la existencia de un discurso político antes del premio», señaló Olivares, que explicó que «nuestro trabajo es respetar la objetividad y no queremos ser piezas de manipulación política». Cinema for Peace es un grupo con sede en Berlín que tiene como objetivo crear conciencia sobre la relevancia social de las películas y hacer un uso activo de la influencia de filmes y documentales sobre la percepción y resolución de los desafíos sociales, políticos y humanitarios globales. Desde 2002, el grupo ha invitado a cineastas, activistas humanitarios y de derechos humanos y figuras públicas a su ceremonia anual de premios en Berlín para honrar una selección de trabajos sobre temas humanitarios.