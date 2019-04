Mark Knopfler pasa hoy por Córdoba con la última gira de su carrera

Después de sus actuaciones en Barcelona, Valencia y Madrid, el cantante escocés Mark Knopfler llega hoy a Córdoba con la gira de su último disco, Down the road wherever, que, según ha venido anunciando en sus conciertos españoles, será la última del exlíder de la legendaria banda Dire Straits. «Soy viejo», ha dicho durante estos conciertos el veterano músico, que el próximo verano cumplirá 70 años. La plaza de toros Los Califas, a partir de las 21.00 horas, será el escenario en el que Knopfler desgrane sus nuevos temas, además de incluir en el repertorio canciones de otros de sus discos en solitario y algunos de sus grandes éxitos con Dire Straits.

Córdoba ha sido la única ciudad andaluza elegida para despedirse de sus seguidores, que han acompañado al músico durante décadas sobre el escenario. Fiel a muchos de los músicos que han tocado con él a lo largo de su trayectoria, con algunas nuevas incorporaciones que amplían la banda a diez integrantes, esta leyenda viva de la guitarra estará acompañado por Guy Fletcher (teclados), Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauta), John McCusker (violín), Glenn Worf (bajo), Danny Cummings (percusión) e Ian Thomas (batería). Los nuevos componentes son Graeme Blebins (saxofón) y Tom Walsh (trompeta). Además de su discografía, Knopfler ha grabado con multitud de artistas, como el guitarrista Chet Atkins, Sting y un largo etcétera. Los seguidores cordobeses tienen hoy una nueva oportunidad, quizá la última, de ver a Knopfler en directo.