Manuel Garcés deja toros sueltos sobre una pared del Museo Taurino

El toro como animal salvaje que irrumpe en medio de la calle cuando nadie se lo espera, a través de los sueños asustando a quien se lo encuentra. Esa es la imagen que ha inspirado al pintor cordobés Manuel Garcés a la hora de realizar un proyecto pictórico que desde hoy se podrá ver en el Museo Taurino de Córdoba, un mural de grandes dimensiones titulado Eran las cinco de la mañana. Según el autor, el título se le ocurrió a raíz de una conversación con su hermano que le habló del poema de Sánchez Megías, Eran las cinco de la tarde, hora eminentemente taurina, aunque en este caso, lo que ocurre se da de madrugada, mientras la gente duerme.

"Cuando me ofrecieron el proyecto no sabía cómo enfocar el mural, no sabía si sería un mural siquiera, estuve dándole muchas vueltas y visité muchas veces el museo, viendo los carteles, los cuadros", ha explicado el autor en la presentación del mural junto al concejal de Cultura, David Luque: "Me gusta mucho la estética de la plaza de toros, pero creo que hay demasiada iconografía en torno a eso e intenté llevarlo a mi terreno y una de las cosas que me pasan son los sueños con los animales salvajes que aparecen en medio de las ciudades y tiré de esa idea, que voy andando y me voy encontrando con animales que dan mucho miedo".

Según Garcés, esta es su obra "más onírica", en la que ha usado imágenes de los sueños que tiene y que lo sitúan en distintos barrios de la ciudad. "He trabajado con muchos bocetos, trece o catorce, pensé hacerlo sobre la pared directamente, pero se perdía y vi dos telas grapadas y a partir de eso, recurrí a un boceto más acabado para proyectar la imagen con un cañón de luz y calcar lo que había y modificarlas sobre el mural", ha detallado en cuanto al proceso de elaboración, señalando que también se ha valido de la estética del desorden, de los parques infantiles que ahora como padre transita muy a menudo situando además a un joven que no se sabe si salta o si huye inspirada "en una foto de Cartier Breson, un personaje que salta un charco".