El Foro de Arte Relacional desembarca en Almodóvar para reflexionar sobre la red

¿Son las tecnologías emergentes continuadoras de regímenes totalitarios o provocadores de cultura libre y crítica? ¿Hasta qué punto tenemos libertad de publicar en redes sociales? ¿Quién decide si un contenido es neutro o no? ¿Es legítima que nuestra identidad digital esté disponible de forma permanente en la red?.

Estas son algunas de las preguntas sobre las que se reflexionará en la cuarta edición del Foro de Arte Relacional, un innovador e itinerante proceso artístico y de investigación experimental basado en la conversación y el valor de las relaciones humanas que está dirigido a personas profesionales del ámbito de la creación artística y a otros interesados, con una mirada interdisciplinar en el campo de las humanidades y las ciencias sociales.

Este año será la localidad de Almodóvar del Río quién disfrute, el próximo in de semana, de este encuentro, que albergará sus distintas actividades en el Centro de Actividades en la Naturaleza La Breña II y que contará con la presencia de los artistas Daniel García Andújar, con el taller de creación Territorios de resistencia, y Livia Daniel, que llevará a cabo el proyecto titulado Metaficción y simulacro. Las actividades comenzarán el viernes 13 con una cena colaborativa, en la que este año se pide a los participantes que aporten un plato cuya receta haya sido sacada de internet, y la velada finalizará con una tertulia de Las Frescas, donde se proyectará el documental ¿Otro porno es posible?. A lo largo del sábado se llevará a cabo el taller de Daniel García Andújar, que ofrecerá sus conclusiones el domingo, cuando tendrá lugar el proyecto de Livia Daniel. Por otro lado, esta cita cuenta con la colaboración de la artista sevillana María Cañas, diseñadora de la bolsa representativa de esta edición de FAR, que ha sido presentada esta mañana por Salud Navajas, delegada de Cultura de la Diputación, institución que patrocina la cita; Antonio Cobo, concejal de Cultura de Almodóvar, y los miembros de FAR Antonio Blázquez y Noelia Centeno.