El Festival de Benicássim arranca con mucho más que música

El Festival Internacional de Benicássim (FIB), que comienzó ayer, ofrece al público varias iniciativas deportivas, tecnológicas, empresariales y de ocio con las que redondea una cita que quiere ser más que música. El FIB 2019, que este año cumple su 25 edición, celebra hasta el domingo cuatro jornadas con un variado cartel de diferentes estilos musicales que encabezan Lana del Rey, Kings Of Leon, Vetusta Morla, Fatboy Slim, The 1975, Franz Ferdinand, George Ezra y Jess Glynne, entre otros grupos, artistas y DJ.

Pero el festival completa su oferta con eventos no musicales para convertirse en algo más que música, entre los que destacan la jornada tecnológica de innovación musical FIB Pro Startups, un partido de fútbol solidario entre artistas y periodistas y la carrera benéfica de karts para la Cruz Roja. Por otro lado, el FIB Pro Startups tiene como finalidad «generar un punto de encuentro para los principales agentes del sector musical, las artes creativas y las tecnologías innovadoras aplicadas reuniendo a artistas, ejecutivos y profesionales de la industria, Startups e inversores», según fuentes de la organización. Hoy verá la luz uno de las principales propuestas de ocio del festival, el partido solidario a favor de Save the Children que enfrentará a miembros de la prensa frente a un equipo repleto de artistas del festival entre los que destacan Bifannah, Belako, Alien Tango, Mavi Phoenix, The Hunna o Monterrosa.