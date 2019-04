'Intocables', un espléndido estreno absoluto

Obra: Intocables Autor: Olivier Nakache y Eric Toledano

Versión: Garbi Losada y José Antonio Vitoria

Reparto: Roberto Álvarez, Jimmy Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra

Música original: Javier Asín Dirección: Garbi Losada

Lugar: Teatro Góngora, 12/04/2019.

El viernes tuvimos el placer de escuchar en Córdoba el pistoletazo de salida para la gira española de esta magnífica obra, Intocables, después de su estreno absoluto en el Teatro Góngora.

No cabe duda que esta versión teatral es una apuesta muy arriesgada. Por un lado tiene las referencias cinematográficas de la excelente Intouchables de Olivier Nakache y Eric Toledano que a su vez está basada en la novela autobiográfica Le second souffle de Philippe Pozzo. Si ello no fuera suficiente, el papel de Felipe, interpretado a la perfección por Roberto Álvarez, es el de un parapléjico cuya única expresión dramática reside en el rostro y cabeza, donde se centran los únicos movimientos que se le permiten.

Una puesta en escena sobria y efectista; con una pared frontal cuyos paneles son practicables y giratorios, reforzada por una iluminación intimista, permite al público trasladarse por todo el entramado de transiciones que tienen lugar fuera del espacio-tiempo del escenario, apoyándose, de forma espectacular, en una serie de videoproyecciones logradísimas que dibujan un excelente espacio escénico, íntimo, que envuelve al espectador.

La dirección de Garbi Losada, contundente y apropiada, consigue que no se pierda ni un instante la fuerza dramática que todos los actores ponen en este magnífico trabajo. Perfecta la combinación entre Roberto Álvarez y Jimmy Roca (Felipe y Dris) en sus respectivos papeles de rico aristócrata y de ex convicto en busca de cobrar el subsidio de desempleo, acompañados sin fisura alguna por la excelente interpretación de Begoña Maestre e Iker Lastra en sus dobles papeles de secretaria-ama de llaves y fisioterapeuta-galerista respectivamente. Entre todos consiguen hacer realidad este canto a la esperanza, dosificando de mano de la directora los toques de humor que resaltan la bondad y humanidad que rezuma toda la obra.

Para completar este magnífico diseño de personajes solo decir que al muy conseguido vestuario de Tytti Thusberg, hay que añadir la excelente música original de Javier Asín que juega a mezclar la música rap de Dris con la clásica de Vivaldi, que ama Felipe, en una didáctica forma de enfrentar dos formas distintas, opuestas, de concebir la vida, hasta llegar al momento en que no pueden entenderla sin estar juntos para siempre.

Espléndido estreno de esta obra, Intocables, que sin duda dará mucho que hablar en el concierto teatral de este país.