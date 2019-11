Una charla con Fosforito abre la nueva etapa de la Cátedra de Flamencología

Una charla coloquio con Antonio Fernández Díaz Fosforito ha marcado hoy lunes el inicio de la nueva andadura de la Cátedra de Flamencología bajo la dirección de David Pino, que ha sustituido en el cargo al cantaor onubense Arcángel. La sesión inaugural de este curso, que ha llevado por título Fosforito, pasajes de su vida a través de la fotografía, se ha convertido en una amena conversación entre Pino y el cantaor pontanés, centrándose en antiguas imágenes suyas, que ha ido comentando a lo largo de la charla, indicando curiosos y desconocidos detalles de esas instantáneas, en las que aparece con Paco de Lucía, Camarón, su familia, cuando era un niño en la posguerra, etcétera, haciendo un relato de su vida a través de esa colección de fotografías.

En un día tan señalado para la Cátedra de Flamencología, también se esperaba con interés la primera ponencia de su nuevo director, que en su discurso ha desarrollado las líneas que marcarán el rumbo de la institución. Construida en base a tres pilares fundamentales, la programación contará de un módulo que tiene que ver con el aspecto puramente docente, donde se va a teorizar sobre los cantes, las formas y los estilos.

Un segundo apartado dará cobertura a testimonios de grandes maestros, que contarán sus experiencias y, por último, la tercera línea del programa se dedicará a los recitales comentados, que estarán protagonizados por grandes artistas y comenzarán mañana martes con Rocío Luna.

Así, teoría y práctica se darán la mano en las actividades de la Cátedra de Flamencología, cuyo objetivo, según David Pino, es "continuar en la senda de quienes la crearon, Agustín Gómez y Luis de Córdoba", con una programación "viva". Por potro lado, el nuevo director pretende acercar esta institución a la sociedad cordobesa, de forma que "haremos convenios con los conservatorios para que los jóvenes puedan acudir a algunas de muestras actividades" y también figura entre sus planes llevar el flamenco a zonas de exclusión social.

"Hasta ahora, siempre he sido alumno de esta Cátedra y este año quiero tomar el pulso y, a partir de ahí, si me consolido en el puesto, continuaremos con otros caminos más ambiciosos", ha señalado Pino. Unos 200 alumnos, prácticamente el mismo número que el pasado año, se han inscrito en la Cátedra de Flamencología, que ya tiene su programa para su clásica gala navideña, que se celebrará el 10 de diciembre y contará, entre otros, con Julián Estrada, Bernardo Miranda y Yolanda Osuna. H