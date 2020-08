Preocupación y desconcierto en las residencias ante las medidas de la Junta

Las medidas presentadas por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, con respecto a las residencias de mayores han causado preocupación entre los trabajadores de las residencias y, también, entre los usuarios, que ven el futuro como algo incierto.

Antonia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cordobesa de Unidades de Estancias Diurnas y Servicios Sociales para la Dependencia (Acued), ha manifestado que «estas medidas no aportan nada nuevo», y denuncia el «abandono» por parte de las instituciones de la seguridad en las residencias. Con respecto a las medidas concretas, como el control de los movimientos y de las visitas diarias, así como de la única posibilidad de estar acompañado por un familiar, Gutiérrez afirma que ya tenían implementadas estas medidas, «ya controlamos las visitas y las salidas», afirma. Además, Gutiérrez reclama que se suspendan las visitas inminentemente «por pura coherencia» El movimiento de personas en estas fechas, comenta Guitiérrez, especialmente de las que no viven aquí y «que no sabemos si están contagiadas o no, es enorme. Son un peligro. Además, es un tiempo de muchísimas visitas. En vacaciones vienen familias de todos sitios. Estamos muy preocupados porque esto es un gran problema».

Con respecto a la posibilidad de tomar medidas por iniciativa propia, Gutiérrez manifiesta la imposibilidad de hacerlo. «No tenemos esas competencias. No podemos arriesgarnos a eso si la ley no nos ampara porque nos pone en una situación muy complicada. Lo único que podemos hacer es perfeccionar los protocolos que ya venimos usando, instaurar nuevos protocolos, muchísima prevención», lamenta.

Gutiérrez también ha querido manifestar «el sufrimiento que llevan viviendo las residencias durante toda la crisis» y agradecer a sus usuarios «por siempre apoyarles en las decisiones para protegerse entre todos». «Somos un hogar y nos reunimos con nuestros usuarios para explicarles la situación y hacerles saber que pueden ser visitados, pero que tenemos mucho miedo. Son encantadores. Siempre nos dicen que hagamos lo que tengamos que hacer. Nunca vamos a negar una visita mientras puedan ser visitados», apunta la directora.

Sin embargo, también han sido los propios usuarios los que han expresado la preocupación de qué va a pasar con ellos si hay un receso en las permisiones. En este sentido, Carmen Tenas, usuaria de una residencia de ancianos cordobesa, cuenta que estos dos meses lo ha pasado muy mal. «Aquí tenemos la suerte de que tenemos un patio muy grande para recibir las visitas. Además, yo salgo a la calle y me veo con mis hijas. Siempre nos dicen que tengamos cuidado y lo tenemos, pero necesito ese ratito». También, Tenas hace un llamamiento a los jóvenes, quienes, dice, no están libres de sufrir el virus y de propagarlo.

«No sé hasta que punto las residencias son un peligro, aquí hay muchísima precaución. Sin embargo, los jóvenes están por ahí sin ninguna restricción y es en las fiestas y en las aglomeraciones de gente donde el riesgo es mayor. Si me tienen que encerrar otra vez, lo pasaremos muy mal. Pero si hay que hacerlo, lo haremos. Hay que tener una responsabilidad», concluye Tenas.