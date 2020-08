Las 30 preguntas (y sus respuestas) que resolverán sus dudas sobre la vuelta al cole en Córdoba

La Junta de Andalucía quiere una vuelta al cole "segura" y ha elaborado un decálogo para resolver las dudas que le han remitido (un total de 317) y también ha expuesto públicamente los diferentes actores de la comunidad educativa. Todo pilota en torno al concepto de “grupo de convivencia”: un grupo de alumnos entre los que sí está permitido el contacto y que se mantienen al margen de otros grupos de convivencia.

La administración ha presentado un decálogo respondiendo algunas de las dudas sobre ¿cómo será el regreso a las aulas? La decisión es que las clases sean presenciales. Estas son las principales dudas y la respuesta de la administración sobre la vuelta al cole en plena crisis del coronavirus.

¿Es obligatorio el uso de la mascarilla en el colegio?

En el grupo de convivencia escolar no. Fuera de ahí, sí. La Junta advierte que esto depende de la normativa sanitaria y que al ser la situación cambiante, se actualizará al inicio de curso. Para los menores de 6 años no es obligatorio.

¿Tiene que proporcionar mascarillas al alumnado el centro?

El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, si es preciso su uso, y en el caso de no hacerlo, se le proporcionaría una para poder seguir con normalidad sus clases. Dentro de material que recibirá el centro, "habrá suficiente número de mascarillas para afrontar tales situaciones", que deben ser consideradas excepcionales y esporádicas. La Junta insiste que la situación es cambiante, por lo que en el inicio de curso se verá si el uso sigue siendo obligatorio.

¿Cómo se organizará el acceso a los centros educativos?

Se puede flexibilizar el horario de entrada, pero la normativa no permite empezar las clases antes de las 9. La Junta propone establecer turnos de entrada en la primera hora de la mañana o “buscar alternativas como distintas puertas de acceso”. Dice la administración autonómica que a través de la petición del centro a su ayuntamiento, “se podrán plantear las cuestiones que se consideren más adecuadas para la flexibilización oportuna en la entrada y salida de los centros educativos”. La llegada al mismo tiempo de alumnos pertenecientes a diferentes grupos de convivencia escolar se hará con mascarilla y “se debe garantizar la presencia de algún docente”. El horario de las rutas de autobúses se deberá ajustar al horario del centro, dice la administración.

¿Los niños podrán dejar los libros y otro material en la clase, para evitar el trasiego de los mismo y el riesgo que conlleva?

Sí, si el alumnado tiene acceso a medios telemáticos.

¿Van a poder pedir los centros informes sanitarios para cerciorarse de que un alumno no ha dado positivo?

La Junta asegura que los centros "contarán con el apoyo y disposición de los servicios de epidemiología de las delegaciones territoriales de Salud y Familias, así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad".

¿Y si hay un contagio del hermano u otro familiar de un compañero de mi hijo?

Será la Consejería de Salud y Familias quien indique las medidas y acciones a llevar a cabo.

¿Y si un alumno o trabajador del centro es especialmente vulnerable al covid por padecer una enfermedad crónica?

Serán los profesionales sanitarios quienes determinen si tienen que acudir al centro y las medidas a adoptar por este. Para el alumnado “con enfermedades severas al que no se le recomiende la asistencia a clase se le facilitará atención domiciliaria, como viene sucediendo con cualquier otro alumnado que por razones de salud no puede acudir al centro docente durante un período determinado".

¿Y si faltan varios profesores por tener síntomas de covid o por tener que confinarse? ¿Se romperán los grupos de convivencia escolar?

“El centro tiene que tener elaborado su Plan de Sustituciones y recoger todas las medidas posibles para atender al alumnado en su conjunto, lo que primará sobre cualquier otro tipo de previsión horaria que se pudiese tener por coordinación o labores administrativas o de dirección”. Y añade que “se procurará que está atención atienda a los grupos de convivencia, salvo que no sea posible”. La Junta dice que sigue trabajando en la propuesta de cubrir las bajas antes, pero no concreta en qué plazos.

¿Se tomará la temperatura a los alumnos al entrar al centro?

No está previsto. La Junta recuerda que hay muchos casos asintomáticos, muchos casos de fiebre que no tienen que ver con el covid y que no queda claro a partir de qué temperatura se justificaría llamar a los padres.

¿Habrá comedor escolar, aula matinal y otros servicios extraescolares?

Estas actividades que tienen “un papel importante” para la conciliación laboral, dice la Junta, se organizarán con los mismos criterios de seguridad acordados en el documento aprobado por la Consejería de Salud y Familias. Si se desarrollaran en las aulas, se tendrá en cuenta la distancia establecida. Los grupos de convivencia deben mantenerse también dentro del comedor, estableciendo turnos de comida, separación de un metro y medio entre grupos o buscando espacios alternativos para ofrecer este servicio. En los casos que haya poco personal para atender a los grupos (aula matinal) se puede hacer uso de divisiones u otros espacios alternativos, si no es posible, se usará la mascarilla. Otras actividades extraescolares pueden ser suspendidas por los centros “si con ello estiman que aumenta la seguridad”.

¿Podrán usar los centros distintos espacios a los habituales para dar clase?

Se podrán utilizar también las habitaciones de profesorado, con el objetivo de que en un grupo intervenga el menor número de docentes posible.

¿Las clases de Educación Física, se harán al aire libre siempre?

Esa es la prioridad y, si el tiempo no lo permite, podrá impartirse dentro del aula. Se realizarán “actividades que no favorezcan el contacto directo” y sin utilizar elementos que requieran ser compartidos con las manos, “excepto en los grupos de convivencia escolar”.

¿Un centro puede abrir también por la tarde para repartir el alumnado?

Sí. Y en el caso de los IES que ya tenían turno de tarde, se pueden equilibrar los grupos para descongestionar el turno de mañana. La Junta recuerda la importancia de tener en cuenta la conciliación familiar, “por lo que los grupos de menor edad tendrán que mantener su horario”.

¿El personal del centro educativo se ha de incorporar el 1 de septiembre?

Una vez publicados los listados definitivos, el personal deberá incorporarse el día 1. El de refuerzo “en los primeros días de septiembre y en todo caso antes del inicio de la actividad lectiva presencial”.

¿Se contratará más profesorado en Primaria?

Sí, un maestro adicional en centros con entre 5 y 10 unidades. Dos maestros adicionales para centros con entre 11 y 16 unidades. Tres maestros adicionales para centros con entre 17 y 23 unidades; y 4 maestros adicionales para centros con más de 24 unidades.

¿Se contratará más profesorado en Secundaria?

Sí. En centros cuyas unidades contengan más de 22 alumnos de esta manera: “Entre 5 y 10 grupos, ambos incluidos: 1 profesor del ámbito sociolingüístico y 1 profesor del ámbito científico-tecnológico”; entre 11 y 16 grupos, ambos incluidos: 2 profesores del ámbito sociolingüístico y 1 profesor del ámbito científico-tecnológico. Entre 17 ó más grupos: 2 profesores del ámbito sociolingüístico y 2 profesores del ámbito científico-tecnológico.

¿El horario de los profesores aumentará al tener que garantizar la seguridad en los recreos?

La Junta dice que el horario no lectivo se hará, “con carácter general” de forma telemática, pero también dice que la guardia de recreo se atenderán presencialmente. En el caso de las tutorías para familias sin medios telepáticos también tendrán que atenderse presencialmente.

Una profesora da clases de refuerzo estival en un colegio cordobés. / A.J. GONZÁLEZ

¿Quien será responsable de un potencial caso de contagio en el centro?

La responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o a sus equipos directivos, dice Educación. Ante la sospecha de un contagio o la existencia de alguno, la responsabilidad de la dirección de los centros se limita a la comunicación del mismo a la autoridad sanitaria y a actuar conforme a las pautas que ésta determine. La Junta ha elaborado un protocolo para dar “seguridad jurídica” a los centros y dicho protocolo debe, dice la Junta, “incorporarse al plan del centro” afectando al reglamento de organización y funcionamiento; un documento que “es aprobado por la dirección del centro, previo conocimiento e informe del Consejo Escolar”.

¿Qué responsabilidad penal o civil tienen las direcciones de los centros ante una potencial denuncia de una familia, docente o PAS?

"Las responsabilidades civiles o penales tienen que venir determinadas por la instancia judicial correspondiente y están siempre supeditadas a la infracción o delito que pueda haberse cometido, como ocurre en cualquier ámbito". Dice la Junta que ante la exigencia de posibles indemnizaciones “la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración, que se aplicaría en este caso” y recalca que las direcciones de los centros “no asumen responsabilidades añadidas”.

¿Podrá haber varios profesores en un mismo aula?

Sí, siempre que se cumplan los requisitos de los grupos de convivencia.

¿Se van a realizar test al profesorado y a los auxiliares de conversación antes de iniciar la docencia?

Sí, se tiene previsto realizar test al profesorado y a los auxiliares de conversación antes de iniciar la docencia.

¿Habrá servicio de limpieza de forma permanente en horario de mañana?

“Se podrán adaptar los horarios de parte del personal de limpieza para llevar a cabo las medidas previstas en el documento de la Consejería de Salud y Familias durante el horario lectivo”.

Un alumno se desinfecta las manos con gel hidroalcohólico. / A.J. GONZÁLEZ

¿Si el Ayuntamiento se niega a proporcionar personal de limpieza, qué se hace?

"Aunque es un supuesto que no se contempla pues se parte de la base que cada administración va a asumir sus competencias, en el caso que tal situación de diera, corresponde la comunicación inmediata con la Delegación Territorial de Educación para iniciar las gestiones necesarias".

Si el centro utilizaba en ocasiones una zona municipal aledaña para sus actividades, ¿se pueden seguir utilizando?

"Corresponde aquí a las direcciones de los centros coordinarse con los ayuntamientos y entidades locales para continuar utilizando dichos espacios. Si hubiera algún problema, viene a decir la Junta, hay que comunicarlo a la delegación y al servicio de inspección.

¿Hay algún protocolo especial para personal PT o AL que trabaja en varios centros diferentes?

A juicio de la Junta, “no es necesario ningún protocolo específico, tal situación se contemplará y se adoptarán las medidas adecuadas en los protocolos de cada centro donde impartan docencia”.

¿Se puede negar una familia a que su hijo pertenezca a un grupo de convivencia escolar?

El agrupamiento del alumnado es competencia del centro y “no se contempla la posibilidad de que las familias se pudiesen oponer a tales agrupamientos”.

¿Si un alumno no asiste a clase porque hay personas vulnerables en su familia, se puede conceder la teleformación?

La Junta repite que la norma establece que en Primaria, Secundaria y Obligatoria es obligatorio ir al centro educativo. En el caso de enseñanzas en régimen ordinario que pudieran impartirse en el centro con modalidad semipresencial o a distancia, podrían contemplar la posibilidad de un cambio de modalidad de enseñanza. Para “casos extremos” podría solicitarse la matriculación en modalidad a distancia en el Instituto de Educación a Distancia de Andalucía (IEDA), o en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD).

¿Si un niño presenta síntomas compatibles con el covid-19, qué tiene que hacer el centro?

Se aislará al niño y se llama a la familia para que lo recoja. “No se está pidiendo en este caso, que los centros tengan que hacer un prediagnóstico, como se viene difundiendo por algunos colectivos, tan solo actuar siempre ante un alumno que se encuentre indispuesto”, dice la Junta. Si antes de salir de casa un niño tiene fiebre, la Junta dice que no puede exigir a la familia el compromiso documental para que las familias no lo lleven.

¿Se activará el protocolo de absentismo si no llevo a mi hijo al colegio?

Sí, salvo situaciones debidamente justificadas que ya están contempladas de cursos anteriores. La Junta recuerda que en Primaria, Secundaria y Obligatoria la ley no recoge como opción más que la escolarización obligatoria.

¿Los alumnos de “aula específica y Transtorno del Espectro Autista” dejarán de compartir aula con su “grupo de referencia”?

No. Tendrán su grupo de atención específica y un segundo grupo de convivencia, que será su grupo-clase ordinario de referencia.

¿Qué ocurre con los alumnos con necesidades de aprendizaje especiales, PMAR?

“Todo el alumnado de PMAR se debe incluir en un mismo grupo ordinario si así lo determina el centro, si se considera ese mismo grupo-clase un grupo de convivencia escolar”.

¿Las “comunidades de aprendizaje” podrán seguir contando con las visitas de familiares y otras personas al centro?

Sí, quedando recogido en el protocolo del mismo.

¿Pueden los centros de educación infantil adheridos pedir asesoramiento al servicio de prevención de riesgos laborales?

Sí. Podrán dirigirse a estos servicios para canalizar las dudas o dificultades que pudieran presentarse, incluidas las relativas a las medidas de promoción de la salud, sin perjuicio de que puedan utilizar sus propios servicios de prevención.