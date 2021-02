Salvar el puente Mocarra en Espiel

Envuelto de un paisaje espectacular, con el arroyo de Los Molinos a sus pies, se alza un bonito puente empedrado de un solo ojo. El puente en sí es pequeño, antiguo, parece ser que de 1748, y se encuentra en un paraje natural muy peculiar, donde existían molinos de agua de origen desconocido. Es el llamado puente Mocarra o Marimiguel, en Espiel, al que 124 vecinos quieren salvar de la ruina y evitar que su derrumbe ponga en peligro a los miles de senderistas y vecinos que por allí pasan en la ruta del camino Viejo de Villaviciosa a Espiel. José Soriano, un enfermero jubilado, nacido en Espiel pero residente en Alcalá de Henares, enamorado de este paraje, inició hace tiempo una batalla por su recuperación, a la que ya se han sumado 124 personas, que la semana pasada enviaron una carta a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para pedirle su rehabilitación, dado que se considera una vía pecuaria «y su responsabilidad es mantenerlo».

La Consejería de Agricultura es la última baza, tras haberlo intentado antes con la Delegación de Patrimonio, con la Delegación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Delegación de Agricultura por ser vía pecuaria. «Nos contestan de Patrimonio que no pueden hacer nada sin la expresa autorización de la CHG, y esta delegación a su vez nos contesta que no se puede hacer obra alguna sin su consentimiento (en todo caso presupuestarían para desbrozar el arroyo). Y desde Agricultura nos dicen que en su documentación no aparece como tal puente, sino que aparece un portón que cruza el arroyo de Los Molinos. Es evidente que para cruzar el arroyo es imprescindible cruzar por el puente Mocarra», explica Soriano. Y añade que «ese portón se utilizaba en la época de cuando pasaba el ganado como contadero, es decir, como la vía se estrechaba, servía para facilitar el recuento de ganado. En unos escritos del geógrafo cordobés Al-Idrisi aparece una referencia a un puente que podría ser ese». En su opinión, «tenemos poco patrimonio y muy deteriorado y este puente podría aportar al pueblo un monumento más».

En esta iniciativa tiene también un importante papel José Ortiz, maestro jubilado, que reconoce que para Espiel «este puente es muy simbólico, tiene un valor histórico pero también emotivo». Ortiz explica que el puente se encuentra en una finca particular, propiedad de Francisco Juárez, que también se sitúa en la batalla por su rehabilitación. «Hubo un momento en que quisieron derribarlo, pero el Ayuntamiento, con Paco Juárez, se opuso, por su tradición y utilidad», cuenta Ortiz.

Este espeleño explica que el puente Mocarra se construyó con la colaboración de los ganaderos de Los Pedroches y se encuentra en el antiguo cordel de Fuente Obejuna a Córdoba que era utilizado por los ganados trashumantes de la Mesta y por él pasaría también la antigua calzada romana. La vía corresponde al cordel Córdoba, Villaviciosa, Espiel y Fuente Obejuna para llegar a Extremadura. De todas formas, asegura que «no hay un estudio serio» sobre este pequeño puente, que nunca ha sido restaurado desde 1748, como consta en el Ayuntamiento, «lo que constata que su antigüedad posiblemente sea más», e incluso se habla de su origen romano. «Lo único que han hecho ha sido destrozarlo más», pues incluso le quitaron los pretiles para pasar el dintel del nuevo puente por el que circula el tráfico rodado. El entorno paisajístico es espectacular, pues junto al arroyo hay un bosque de ribera.