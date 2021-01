El PSOE reclama la firma del contrato del matadero comarcal de Villanueva de Córdoba

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha exigido al equipo de gobierno municipal que firme el contrato de la adjudicación del matadero comarcal, ya que la concesión a la empresa Matadero Frigorífico Víctor Sánchez (Mafrivisa), de Castuera (Badajoz), se produjo en abril del 2017 «y aún no existe contrato».

En una rueda de prensa, el portavoz del PSOE, Francisco Javier Arenas, ha señalado que el pliego obligaba a formalizar el contrato en diez días y a publicarlo en 48 días «y eso jamás se ha hecho» y la situación se mantiene casi cuatro años después.

Según el representante socialista, «la alcaldesa de Villanueva de Córdoba vendió a bombo y platillo que el matadero se abriría en octubre del 2019» y manifestó que «se ha generado una situación de inseguridad jurídica tremenda, junto con la inversión ya realizada».

Para el portavoz socialista, «ha existido una total falta de transparencia y una gran dejadez» y explicó que pidieron copia del contrato en noviembre del 2019 «para ver en qué condiciones se había formalizado y que se ajustara al pliego de condiciones técnicas» y añadió que «entonces se nos negó el contrato» y lo volvieron a reclamar dos veces más, la última en marzo del 2020, sin que lo obtuvieran.

Francisco Javier Arenas señala que «nos obligaron a acudir a los tribunales, en concreto al contencioso administrativo de Córdoba, donde ya ahí dicen que no hay contrato, lo cual es una irregularidad». Arenas se preguntó que «si el equipo de gobierno del PP ya desde noviembre del 2019 sabe que lo estamos pidiendo y que no hay contrato, cómo es posible que no hagan nada y en lugar de negarnos el contrato, lo reconozcan y lo remedien».

El lunes está prevista la firma

El último paso del grupo socialista fue convocar esta semana un pleno «en el que ya aparece un documento firmado por la alcaldesa y por el gerente de la empresa adjudicataria diciendo que el contrato lo van a firmar el lunes próximo». En su comparecencia, el portavoz del PSOE aseguró que la tarea de su grupo en este proceso ha sido que Villanueva de Córdoba cuente con un matadero que dé respuesta a las necesidades del sector, para matanzas domiciliarias e industriales, mejorar el pliego ya en el 2017 al principio solo se contemplaba para el porcino «y logramos hacer ver la necesidad de incluir a todo tipo de ganado, como finalmente ocurrió», y realizar la labor de fiscalización del gobierno local.