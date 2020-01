Lucena, único gran municipio que inicia el año con los presupuestos aprobados

De los ocho grandes municipios de la provincia, Lucena es el único que ha iniciado el año con los deberes hechos y el presupuesto aprobado. Y esa era la intención también del equipo de gobierno socialista de Palma del Río, que llevó su propuesta a debate el pasado 19 de diciembre, si bien la oposición, que es mayoría en el Pleno, lo rechazó alegando la falta de negociación previa y el rechazo de sus enmiendas. El siguiente en aprobar sus cuentas parta el ejercicio 2020 será Cabra. La mayoría absoluta de la que disfruta el PP permitirá sacarlas adelante el próximo 10 de enero. El resto de ayuntamientos continúan con el proceso de elaboración y, aunque algunos han presentado ya el borrador, la mayoría pretende tenerlos aprobados en este mes de enero.

Lucena

El presupuesto de Lucena asciende a 45.087.067 millones de euros. Un documento pactado previamente por PSOE e Izquierda Unida, que destacaban su «marcado carácter de izquierdas» y que cuenta con el voto en contra de PP, Cs y Vox. En las cuentas, las ordenanzas fiscales mantienen bonificaciones, como las del IBI en las pedanías o el impuesto de construcciones en VPO, y en el capítulo de inversiones destacan las asignaciones para actuaciones como la segunda fase de Quiebracarretas para evitar inundaciones, para suministro de alta tensión en el solar del centro sanitario y la ampliación del Auditorio, entre otras. Además, prevé el aval a Aguas de Lucena para la conducción de Zambra.

Puente Genil

El PSOE quiere aprobar las cuentas del 2020 en enero. Para ello, el equipo de gobierno ya ha recibido las propuestas de la oposición y ahora tendrán que dialogar y mucho, ya que requiere, como mínimo, la abstención de alguno de los grupos.

De momento, ha avanzado que no liberarán partida para el nuevo pabellón deportivo junto a Castillo Anzur, sino que destinarán partidas para la mejora de infraestructuras como el pabellón Miguel Salas, en un claro guiño al PP. De otro lado, ha vuelto a incidir en que en el 2021 recuperarán la gestión del agua, otra de las premisas que plantea, en este caso IU, con más acento.

Cabra

El Ayuntamiento egabrense aprobará el próximo 10 de enero en una sesión extraordinaria los presupuestos, que ascienden a algo más de 21 millones, incluidos los de la Fundación Cultural Valera y los patronatos de Bienestar Social y de Deportes. Unas cuentas cuyo borrador, según ha informado el alcalde, Fernando Priego (PP), ya ha sido entregado a los grupos políticos, al igual que a los consejos locales de Participación Ciudadana y Económico y Social, además de a la Asociación de Empresarios y Comerciantes. Entre sus líneas principales se encuentra la ampliación del presupuesto de Bienestar Social, un mayor esfuerzo en inversiones y el refuerzo de la plantilla. El motivo de aprobarse en un pleno extraordinario en el mes de enero y no en la sesión ordinaria del pasado 30 de diciembre es la muy reciente incorporación del nuevo interventor municipal.

Palma del Río

El rechazo de la oposición al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno del PSOE palmeño para su debate el pasado 19 de diciembre ha obligado a Esperanza Caro de la Barrera a volver a negociarlos. Así lo ha confirmado la propia alcaldesa, que ha afirmado que «está habiendo reuniones con todos los grupos para consensuar el proyecto, ya que el objetivo es sacarlo adelante lo antes posible». La propuesta de presupuesto consolidado asciende a 22 millones de euros, destacando en el capítulo de inversiones el último pago de la adquisición de Santa Clara -está previsto que abra sus puertas en primavera con el espacio museístico Victorio y Lucchino-, la rehabilitación del antiguo colegio Séneca como vivero de empresas de nueva economía y el comienzo de la obra de la nueva biblioteca pública municipal.

Montilla

El equipo de gobierno que preside el socialista Rafael Llamas confía en celebrar el pleno extraordinario de presupuestos a lo largo del mes de enero y, de este modo, someter a la consideración del resto de grupos un documento que prevé destinar a inversión cerca de 2 millones de euros, gracias a los fondos vinculados a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi).

Según detalló el alcalde, las cuentas municipales se elevarán hasta los 19,4 millones de euros, un 1,66% más con respecto al 2019, y contemplan una reducción de la deuda municipal de 1,07 millones de euros, así como un descenso del 30% en el pago de intereses, lo que permitirá destinar más recursos al Plan Especial de Inclusión Social, que contará con 450.730 euros. A su vez, el equipo de gobierno socialista ha previsto 1,3 millones de euros para deportes y 500.000 euros para cultura, así como 2 millones para ayuda a domicilio.

Priego

La intención del gobierno local, a cuyo frente se encuentra María Luisa Ceballos (PP), es que el borrador del presupuesto municipal sea debatido en el pleno de enero, según ha indicado el presidente del Área de Hacienda, Juan Ramón Valdivia, que en relación a las cifras del mismo señalaba que serán muy similares a años anteriores, con la importante salvedad de la reducción en 600.000 euros de la PIE (Participación en los Impuestos del Estado).

Entre las inversiones, y dentro de los fondos europeos, destaca la sustitución de alumbrado público (543.000 euros), la instalación de placas solares en los aparcamientos de la Ciudad Deportiva (256.000 euros) y una gran inversión en La Atarazana (347.900 euros). Igualmente, la construcción de la primera fase de la piscina cubierta (400.000 euros), la sustitución de las gradas de la Ciudad Deportiva e inversiones en parques públicos, entre ellos el Ángel Carrillo, Huerta Palacio, por valor de 325.000 euros.

Pozoblanco

El Ayuntamiento no ha comunicado aún la fecha exacta en la que se llevará al Pleno la aprobación de los presupuestos. Por el momento, los grupos de la oposición no han recibido el borrador ni ha habido reunión de la Junta de Portavoces para abordar las cuentas más importantes del municipio en el año que acaba de entrar.

Baena

La alcaldesa baenense, Cristina Piernagorda, señala que está trabajando en el borrador de los presupuestos, «definiendo sobre todo las inversiones que queremos hacer para el próximo año». Para ello, comenzaron reuniéndose con sus socios de gobierno, Ciudadanos, y ahora queda pendiente consensuarlos entre los dos grupos y perfilar la propuesta. «Una vez que se concrete se enviará a los grupos de la oposición», añade.

Sobre las líneas fundamentales, afirma que hay una serie de apuestas muy definidas pero que no quiere adelantar, «sobre necesidades muy concretas, y se va a apostar por inversiones puntuales para problemas concretos». Piernagorda reconoce que no va a ser fácil alcanzar un acuerdo con la oposición, pero «creo que encontraremos un punto de encuentro». Teniendo en cuenta que para llegar a un acuerdo sobre las retribuciones hicieron falta casi cinco meses, no parece que se vaya a llegar a un acuerdo rápido con los presupuestos una vez que llegue el borrador al resto de grupos.