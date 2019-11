La familia de Ángeles Zurera exige que se agilice la nueva búsqueda

La familia de Ángeles Zurera, la mujer que falta de su domicilio de Aguilar de la Frontera desde hace más de 11 años, reclama a la Justicia que reanude la búsqueda de la desaparecida lo antes posible, después de que en el pasado mes de julio la titular del juzgado número 1 de Aguilar, Irene Morales, reabriera el caso, tras aportar la Policía Judicial nuevos indicios para retomar la búsqueda.

Según ha explicado a este periódico Antonio Zurera, hermano de Angelines (nombre con el que era conocida), tras estar archivado el caso provisionalmente al no haberse encontrado ninguna pista fiable tras varias búsquedas y numerosas actuaciones para intentar dar con ella, el pasado mes de mayo la Policía Judicial de la Guardia Civil aportó nuevas pesquisas, ante las cuales, tanto jueza como Fiscalía autorizaron la reapertura del expediente. Antonio Zurera señala que desde mayo hasta septiembre ha habido tiempo de activar la búsqueda de nuevo, que se realizaría en lugares del entorno de Aguilar que todavía no han sido inspeccionados.

El hermano de Angelines dice que le han comunicado que el motivo de no reiniciar la búsqueda es porque ha de ser una empresa privada la que lleve a efecto el trabajo y no se ha habilitado el presupuesto para ello.

Sin embargo, la titular del juzgado, según ha informado a este periódico el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha indicado que el caso se reabrió en julio y que se están llevando a cabo nuevas diligencias que se mantienen en secreto para no perjudicar la investigación y que hasta que no se tengan resultados no se podrá informar de la evolución del caso.

Por otro lado, Antonio Zurera ha señalado que ya se han recibido los resultados del análisis de los móviles que tenía Ángeles, pero que los mismos están en posesión del juzgado, aunque ha señalado que las nuevas pesquisas de la Policía Judicial no están relacionadas con ello, sino con el trabajo de investigación llevado a cabo por los agentes.