«En momentos de cambios no se puede perder tiempo»

-¿Qué ha aprendido de la última campaña electoral?

-El contacto directo con los vecinos es insustuible en la labor política municipal y es necesario mantener siempre el acercamiento con la ciudadanía con el ánimo de comprender sus necesidades y expectativas.

-¿Qué han dicho los montoreños en las últimas elecciones municipales?

-A pesar de las numerosas candidaturas que han concurrido a esta cita electoral, pasando de tres a siete, el PSOE ha vuelto a ser el partido que se ha alzado con la confianza mayoritaria de los electores montoreños, a muy pocos votos de conseguir de nuevo la mayoría absoluta en nuestro Ayuntamiento. Por nuestra parte, queremos corresponder a esta confianza continuando con nuestra labor de servicio a la ciudadanía para mantenerla y aumentarla en lo posible.

-¿Qué cambia en su nuevo periplo de gestión municipal por el hecho de gobernar en minoría?

-En cierta medida, hay que tener en cuenta que la labor de gobierno y la gran parte de los proyectos necesarios para Montoro pueden ser compartidos por todos los grupos municipales. En todo caso, la capacidad de negociar y alcanzar acuerdos es propia del PSOE y creemos que son posibles los compromisos, como hemos demostrado en ocasiones anteriores, donde, a pesar de tener mayoría absoluta, muchos acuerdos municipales fueron aprobados por unanimidad del Pleno.

-¿Qué cambios ha introducido en su nuevo organigrama?

-Los necesarios por la nueva composición del grupo de gobierno, aunque manteniendo básicamente la misma estructura, con áreas que permiten la gestión general del Ayuntamiento, como personal, obras y servicios, urbanismo, limpieza, jardinería, etc., y otras más dedicadas a los servicios a los ciudadanos como cultura, deportes, ocio y juventud, bienestar social, desarrollo económico, etc. Creemos que con esta estructura se puede, por un lado resolver los problemas del día a día, y acometer los proyectos que necesita el municipio y se pueden prestar los servicios que requieren los ciudadanos.

-¿Cómo valora el intento de acuerdo que había previsto entre las otras tres fuerzas políticas?

-Superados los primeros días de análisis de todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, hay que reflexionar sobre las diferencias ideológicas casi insalvables entre los 3 grupos de la oposición, que hubieran dificultado mucho la gestión municipal y seguramente no habrían permitido desarrollar los proyectos que necesita Montoro. Estamos en un momento con muchos cambios y con numerosos retos y el municipio no se puede permitir el lujo de perder tiempo y no afrontar estos desafíos.

-Este año estará marcado por el 50 Aniversario de la declaración de Montoro como Conjunto Artístico. ¿Qué actividades desarrollarán con motivo de esta efeméride?

-Es verdad que para Montoro es muy importante esta efeméride, por un lado, para la promoción y defensa de nuestro patrimonio histórico (hay que tener en cuenta la extensa historia del municipio, desde el Paleolítico hasta la actualidad, con asentamientos continuos, y desde el quinto milenio a de C. de forma permanente), y también como elemento de promoción turística. Por ello, para destacar la relevancia de este hecho hemos trabajado en varias líneas de actuación. En primer lugar, el diseño un logotipo que aúna la imagen de nuestra ciudad y este aniversario y que se incorporara en la publicidad de todos los eventos que se realicen en el año y que está a disposición de asociaciones, empresas o particulares que deseen usarlo en las actividades que realicen y que, por lo tanto, redunde en un mayor conocimiento de este importante hecho. Por otro lado, y coincidiendo con el día en que se publicó en el BOE esta declaración hace 50 años, se realizó un acto institucional donde se procedió a la lectura de la misma y se glosó, tanto por la Alcaldía como por el cronista oficial, la importancia del hecho. Además, se está desarrollando un programa de distintos actos, con la colaboración preferente de la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico de Montoro, con el objetivo de aprovechar esta celebración para dar a conocer nuestro patrimonio y valorar su importancia.

-¿Qué proyectos destaca de los previstos para este mandato?

-En nuestro programa planteamos 100 medidas que eran muy ambiciosas, pero que nuestra experiencia de gobierno nos decía que eran realizables y viables. Estas propuestas, organizadas en 5 pilares, pretendían conseguir que Montoro fuera un municipio que avanzara, que tuviera desarrollo económico, que aprovechara el talento, pero que a la vez evitara la desigualdad y que este avance fuera para todos. Y todo esto, con un gobierno transparente y con una sociedad tolerante y que favorezca la convivencia. En todo caso, destacando algunas de estas medidas, podemos hablar de planes dirigidos a la mejora del casco histórico, desde la Ronda Norte, avanzar en el Plan Urbanístico para los Huertos Familiares, el Plan de Movilidad, el Plan de Vivienda, el desarrollo del Plan de Turismo, desarrollo de naves en alquiler, desarrollo de puesta en marcha de zonas industriales, etcétera.

-Aparte de los grandes proyectos, ¿qué objetivos se han marcado para los cien primeros días de mandato?

-Comenzar a diseñar los grandes proyectos de ciudad que requieren tiempo y alta financiación. Trabajar la forma de diálogo y consenso con el resto de grupos políticos si queremos, entre todos, que se comiencen a ver los proyectos que queremos poner en marcha y nuevas medidas y que deben contribuir a que Montoro supere los retos que tiene para los próximos años, manteniéndose como uno de los municipios de referencia de la provincia y consiguiendo mejoras en algunos aspectos en los que creemos que hay diferencias que nos pueden ayudar como pueblo.