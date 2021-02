La empresa Mecavi pide un aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social para no echar a 135 trabajadores

La empresa Mecavi (Mecanización y Calderería Villaharta) SL está abocada al cierre inminente si la Seguridad Social no le concede un aplazamiento de la deuda. Los responsables de esta fábrica familiar de piezas industriales, una de las pocas que pervive en el sector metalúrgico de la provincia, está radicada en el término municipal de Espiel y da trabajo en la actualidad a 135 personas. La empresa trabaja con empresas a nivel nacional e internacional de primer nivel y lleva funcionando desde hace 35 años en la fabricación, montaje y mantenimiento de instalaciones industriales, alcanzando un volumen de facturación de 10 millones de euros.

El año 2020 ha sido difícil para todos, también para Mecavi, que ha conseguido mantener su actividad pese a caer la facturación un 50%, y ha podido revertir el ERTE que declaró tras el estallido de la pandemia el 31 de diciembre. Además en este tiempo han logrado hacer una reestructuración financiera de su deuda bancaria, entorno a 6 millones, al llegar a un acuerdo con varias entidades, gracias a un plan de viabilidad y a la entrega de bienes en garantía, ya que la empresa y sus propietarios han puesto todos sus bienes como garantía de la reestructuración bancaria. El problema es que lo que se ha logrado con los bancos, no se ha conseguido con la Seguridad Social, un organismo público del que esperaban mayor comprensión y flexibilidad.

La empresa solicitaba el aplazamiento de una serie de cuotas de los seguros sociales, que ascendían a 480.000 euros, por lo que al final de verano se pusieron en contacto con la Seguridad Social en Córdoba. Desde septiembre, la empresa asegura que ha seguido pagando todos los meses el importe de sus seguros sociales (80.000 euros de media) y hasta diciembre ha abonado además unos 30.000 euros de la deuda, aunque la Seguridad Social aún no la ha regularizado porque está a la espera de que la empresa presente más garantías. Algo "imposible" porque a los propietarios de esta empresa ya no les queda nada por hipotecar.

La empresa ha solicitado reunirse con el director de la Seguridad Social en Córdoba, algo que de momento no ha ocurrido, para explicarle su situación y pedir de nuev el aplazamiento. También se han puesto en contacto con los alcaldes de Espiel (PP) y Villaharta (PSOE), porque entienden que el cierre afectaría de lleno a las dos localidades. "Queremos hacerles ver que se están haciendo los pagos, que tenemos voluntad de pagar, que estamos haciendo un esfuerzo, y no conseguimos entender cómo la Seguridad Social no consigue algún mecanismo por el que pueda hacer el aplazamiento de los 480.000 euros cuando unos bancos han podido hacerlo de 6 millones de euros", dicen desde la empresa. "Como la Seguridad Social no formalice ese aplazamiento y no permita formalizar la deuda, la empresa tendrá que paralizarse y cerrar echando a la calle a sus trabajadores", lamentan. El problema añadido que es sus clientes, empresas como se ha dicho de primer orden, están empezando a dejarles de pagar a ellos por no estar al día con la Seguridad Social.

De momento, los trabajadores han cobrado todos los meses, pero el 8 de marzo está próximo y los dueños de Mecavi siguen a la espera de una solución que obre el milagro.