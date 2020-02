Efebos perabeños

La alcaldesa de Pedro Abad, Magdalena Luque, y numerosos vecinos de esta localidad, a través de las redes sociales, reivindican que se nombre a «los efebos de Pedro Abad» cuando se aborde cualquier noticia sobre estas dos piezas únicas.

Los ciudadanos han alzado la voz tras emitirse, el pasado sábado en la 2 de TVE, un reportaje en el programa Guardianes del Patrimonio, donde se hizo un recorrido por la Operación Bronce, que en agosto del 2012 supuso un hito histórico: la recuperación por la Policía de estas dos esculturas, que iban a ser vendidas en el mercado negro por 3 millones de euros cada una. En dicho reportaje, Carlos Costa, restaurador del Museo Arqueológico de Córdoba, habla de los trabajos que se están llevando a cabo para recomponer estas dos piezas de bronce, y el arqueólogo Alejandro Ibáñez las sitúa en el Alto Imperio Romano (siglo I después de Cristo), siendo las únicas aparecidas en pareja en todo el mundo, que pertenecían a una villa de ricos de la época, de la finca El Palancar de Pedro Abad.

Pero la alcaldesa no entiende que «cuando se le pregunta a la directora del Museo Arqueológico, María Dolores Baena, habla de los efebos de Córdoba y en ningún momento habla de Pedro Abad, tanto aquí como en una cadena de radio». No obstante, Luque añade que es una gran satisfacción que se siga trabajando «y desde la Junta de Andalucía han sido declarados Bien de Interés Cultural». Asimismo, añade que «conscientes de que no pueden estar en nuestro pueblo, debido a su valor incalculable, se realicen unas copias para poder exponerlas en nuestro museo, y que el yacimiento arqueológico de Alcurrucén sea declarado también BIC para poder seguir investigando sobre la historia romana, ya que inciden esta zona, donde se encontraba la antigua ciudad Sacili Martialium, llegó a acuñar moneda, y así acabar con los expolios y convertirla en lugar de visitas». Adela Calzado, concejala de Cultura, apunta que «se hace referencia a su importancia pero se omite el nombre de nuestro pueblo, cuando es clave».