Córdoba muestra su repulsa contra el crimen machista de Posadas

Los actos de repulsa al crimen machista cometido el lunes en la localidad de Posadas se han repetido este martes en distintos puntos de la ciudad, concitando la presencia de representantes políticos, personal de la Universidad y sindicatos, entre otras organizaciones. Todos los grupos políticos de la Diputación de Córdoba, menos Vox, han acudido la mañana de este martes a la concentración convocada a las puertas del Palacio de la Merced en la primera de las convocatorias de rechazo a la violencia de género celebradas, a la que no ha asistido el diputado de Vox. Horas después, su ausencia ha sido excusada por la formación política, que sí ha participado en la concentración que ha tenido lugar ante el Ayuntamiento indicando que esta protesta "ha sido un acto institucional sin adjetivos". A través de Twitter, Vox ha recalcado que "la violencia no tiene género" y han denominado lo ocurrido como un caso de "violencia intrafamiliar".

A la concentración, encabezada por el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, se ha sumado el alcalde de Posadas, el socialista Emilio Martínez. El alcalde del municipio ha agradecido la respuesta de los medios y la sociedad en el luctuoso día vivido ayer en la localidad cordobesa y ha roto una lanza a favor de "quienes luchan contra esta lacra social de la violencia de género como los Cuerpos de Seguridad del Estado y los organismos que trabajan en el ámbito de protección e información de las mujeres". El primer edil ha llamado a "convertir esta fuerza en apoyo y trabajo hacia el futuro para que ninguna familia tenga que sufrir un crimen como este". En cuanto a la investigación abierta sobre lo ocurrido, ha informado de que confía en que la Policía la acabe a lo largo del día de hoy y ha indicado que el entierro de Concepción Fernández tendrá lugar esta tarde a las 17 horas.

La diputada de IU, Alba Doblas, presente también en la concentración, en la que han guardado cinco minutos de silencio, ha llamado a la unidad de acción a todas las fuerzas políticas para poder aplicar todas las medidas previstas en el Pacto de Estado. "El consenso al que se llegó con la firma del Pacto contra la Violencia de Género no se puede romper convirtiendo los derechos de las mujeres en herramienta para la negociación como está ocurriendo ahora en la Junta de Andalucía porque corremos el peligro de caer en la canalización de esta lacra social". En este sentido, Doblas ha subrayado la importancia de los colectivos de mujeres que trabajan en los municipios y que se han quedado sin financiación en la última convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía.

Por último, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación provincial, ha insistido en que "no podemos aceptar mensajes que niegan la violencia de género y la llaman de otra manera", en alusión a la concepción que Vox defiende sobre estos crímenes y ha instado a las instituciones a "mantener una postura de unidad y de rechazo contra esta forma de violencia contra las mujeres, "que se basa en el sentimiento machista de pertenencia sobre las mujeres". Para el presidente, "hay que condenar estos asesinatos y seguir luchando en el marco del Pacto de Estado con campañas de información y formación para animar a las mujeres a denunciar el maltrato y evitar que se produzcan más crímenes machistas".

El alcalde advierte de la "preocupante" cifra de casos de violencia de género

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha advertido este martes de la "preocupante" cifra de casos de violencia de género, en declaraciones a los periodistas tras el minuto de silencio en las puertas del Ayuntamiento en repulsa por el crimen de Posadas.

El regidor ha comentado que en esta jornada se ha abordado dicha problemática en la comisión que se convoca periódicamente en la Ciudad de la Justicia, en la que "todo el mundo hace su trabajo", ha subrayado. "Pese al trabajo, desgraciadamente, los resultados no son buenos, porque se ve un incremento de asesinatos y de casos de violencia de género", ha lamentado Bellido, quien ha abogado por impulsar "las medidas de igualdad, planes de concienciación y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la administración de justicia en lo que se requiera".

Concentración ante las puertas del Ayuntamiento en repulsa por el crimen machista de Posadas. Foto: CÓRDOBA

En su opinión, "esto es un auténtico problema hoy en día la sociedad que no se puede permitir que siga creciendo", de ahí que haya mostrado su condena por este asesinato de Posadas que ocurre en "las fechas cercanas" al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Según ha expresado, "es una lacra que empieza a ser demasiado dura, porque ya se agotan las palabras y las acciones, porque ya no sabemos qué hacer para poner fin a esto", aunque ha reivindicado que "no nos vamos a quedar quietos, ni callados".

Precisamente, el alcalde ha valorado que este lunes en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado la adhesión del Consistorio a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Otras concentraciones

Este martes, a las doce del mediodía, de nuevo los vecinos de Posadas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento, donde se han guardado cinco minutos de silencio.

Además, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha convocado para este martes, 3 de marzo, una concentración de repulsa en la capital cordobesa. Será a partir de las 20.00 horas en la esquina del bulevar del Gran Capitán con la calle Gondomar.

El IAM también ha realizado un minuto de silencio esta mañana en la puerta de su sede, además de lo cual, la coordinadora del IAM ha participado en el minuto de silencio convocado en la Subdelegación del Gobierno, según fuentes de la Junta de Andalucía, que ha indicado que "ni la Diputación de Córdoba ni el Ayuntamiento de Posadas ha informado a la Junta de Andalucía (incluido el IAM) sobre los minutos de silencio llevados a cabo ayer y hoy haciendo imposible nuestra participación". Fuentes de la Junta de Andalucía han insistido en que "nuestro interés es trabajar todos juntos contra esta lacra. Mientras no sea así, no estaremos respondiendo a las demandas de la sociedad".

También la Universidad de Córdoba (UCO) y la Subdelegación del Gobierno en Córdoba han convocado sendas concentraciones este martes. La Universidad de Córdoba ha hecho público un comunicado en el que ha manifestado la condena al asesinato y ha anunciado que podrán todos sus esfuerzos en "educar a las nuevas generaciones en valores de respeto, de pluralidad y de igualdad entre hombres y mujeres" desde la convicción de que "la educación es la mejor herramienta de prevención y transformación de conciencias y conductas".

R. Valenzuela: "Más vale un por si acaso que un yo qué sabía"

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha propuesto ha recordado que existe un Pacto de Estado y recursos que se ponen en marcha cuando se produce una denuncia, algo que no se ha dado en este caso. Por eso, ha propuesto que "hagamos un pacto entre generaciones, entre las personas de bien". En cuanto a Conchi, Valenzuela ha explicado que además de estar en trámites de divorcio, "estaba intentando rehacer su vida, tenía ilusiones, planes de vida y le tendieron una emboscada, iba con dos amigas a las que el agresor no les dejó entrar a casa, había estado haciendo planes con su asociación de crocheteros, era una mujer feliz y la han matado". Así, ha insistido en que a las mujeres asesinadas por sus parejas "no les tocaba morir y las han asesinado salvajemente". Ante eso, "solo cabe hacer un pacto ciudadano para poner en marcha este engranaje y proteger a las mujeres amenazadas, todo el que vea algo sospechoso hay que denunciar". "Más vale un por si acaso que un yo qué sabía", ha sentenciado la subdelegada, "que nadie se inhiba y todos estemos tan pendientes como lo estamos ante el contagio de cualquier enfermedad, no olvidemos a estas mujeres".

Concentración en repulsa por el crimen machista de Posadas en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Concentración contra la violencia machista, tras el crimen de Posadas, ante la sede del rectorado de la Universidad de Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ