La 'ciclocalle' de la polémica en Palma del Río

Los vecinos de la avenida Blas Infante afirman no entender el itinerario para bicicletas que recorre este punto del viario bajo la categoría de 'ciclocalle' y manifiestan que es peligroso, al poder circular las bicicletas en ambas direcciones en una calle de una única dirección para vehículos a motor y con aparcamientos a ambos lados de la calzada. Además, ya en tono de chanza señalan estrechamientos en el carril para coches, y añaden que pasan autobuses y camiones, preguntándose qué pasará cuando circulen dos bicicletas en direcciones contrarias.

Estos vecinos dicen que podrían haber diseñado un carril para bici en dirección a San Francisco desde la avenida de Andalucía, y el de vuelta, por León Benítez, de nuevo al eje de las avenidas.

Este el el tercer tramo de un itinerario que apuesta por la movilidad sostenible, una estrategia que no está siendo entendida por la población en los tres tramos de recorrido diferenciados, pues ya saltó la polémica en la avenida María Auxiliadora.

El concejal de Movilidad, Francisco Corral, explica que se trata de una vía compartida, con prioridad para la bicicleta, con líneas discontinuas que se pueden abordar cuando no circulen ciclistas. Sobre encajar una salida por León Benítez, argumenta el concejal que sería localizar otro punto de unión a la avenida de Andalucía, que ya es un cruce muy complejo.

Por otro lado, señala que los trabajos no han terminado y que hay que instalar pictogramas, señales verticales y de advertencia. Corral explica que esta avenida forma parte del itinerario establecido en el objetivo de unir centros educativos y espacios de ocio desde el convencimiento de favorecer la salud de la ciudad, y defiende que el vehículo de futuro en las ciudades es la bicicleta porque es sostenible y democratizador. Igualmente, el responsable municipal de Movilidad plantea que no se han hecho obras, no se han quitado aparcamientos, no se ha redistribuido el trafico y no molesta a bares.

Mientras, el PP ha pedido un informe policial o de la autoridad competente que avale la viabilidad del proyecto, fijando la seguridad de peatones y vehículos.

Y el ingenio y la ironía de los vecinos se muestra a través de las redes sociales, con montajes de todo tipo, y aconsejando a usar vehículos estrechos, como un meme en el que aparece un utilitario de reducidas dimensiones como vehículo oficial del Ayuntamiento.