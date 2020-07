La biblioteca pública de Pedro Abad cuenta desde esta semana con un espacio Lgtbiq+

La biblioteca pública de Pedro Abad cuenta desde esta semana con un espacio propio dedicado a la diversidad como forma de educación y concienciación entre el público infantil y adolescente. El espacio surge como iniciativa del área de Cultura del Ayuntamiento de Pedro Abad, tendrá por nombre Somos Divers@s, contará con una amplia bibliografía de cuentos y libros dedicados a la diversidad familiar, sexual y de género, siendo pionero en las bibliotecas públicas de Andalucía.

En palabras de Adela Calzado, concejala de Cultura, "vivimos en una sociedad en la que todavía es necesario celebrar días como el del orgullo Lgtbi+ porque, aunque pueda parecer sorprendente, todavía surgen muchas cuestiones que resolver en torno a temas como la orientación sexual, la identidad de género o los tipos de familia que existen".

Calzado matizó que "educar en la diversidad es enseñar todo aquello que existe en la sociedad pero a lo que habitualmente no se le da voz, no se muestra, se silencia o se le presta menos atención de la debida y que no por esto dejan de existir, dejando así atrás los prejuicios y los estereotipos que suelen acompañarnos en todos los aspectos de nuestra vida diaria".

En este espacio se prestará especial atención a aquellos libros especialmente dirigidos a los adolescentes en proceso de reconocimiento y aceptación de la propia identidad sexual y de género que traten el tema con rigor y precisión desde un punto de vista objetivo y libre de prejuicios, así como que incluyan en sus argumentos gran variedad de ambientes, culturas, realidades familiares y personajes, en cuyos repartos tengan cabida lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en convivencia con el resto y en igualdad de trato.