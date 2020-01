Los ayuntamientos con una población dispersa reclaman mayores recursos

El fenómeno creciente de la España vaciada o despoblada afecta de manera especial a los municipios formados por varios núcleos de población, algunos muy diseminados, lo que dificulta la gestión y la distribución de recursos. Alcaldes de municipios de la provincia de Córdoba con esta tipología -Priego, Fuente Palmera, La Carlota y Fuente Obejuna- coinciden en que son necesarios más recursos para atender las necesidades de estos núcleos dispersos o aldeas, que tienen la ventaja de enriquecer el municipio.

María Luisa Ceballos, aldaldesa de Priego (PP), el municipio de la provincia con más aldeas y diseminados, 27 en total, entiende que la estrategia de despoblación a nivel nacional e incluso la que se plantea desde la Federación Española de Municipios y Provincias «no contempla la realidad de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes». Según Ceballos, atendiendo a la ley de bases de Régimen Local en la distribución de competencias de los municipios, «por nuestro tamaño (mayores de 20.000 habitantes) tenemos todas las competencias, incluso las que la ley anteriormente distribuía a los de más de 50.000 habitantes».

Así, todos los municipios tienen competencia en alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas, y en aquellos que cuentan con una población superior a los 5.000 habitantes, además, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

COMPETENCIAS / Las competencias se incrementan en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, en los que se incluye protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Junto a ese incremento de competencias, la alcaldesa prieguense pone sobre la mesa otro de los inconvenientes que han de afrontar los municipios de más de 20.000 habitantes, como es la distribución de recursos, lamentando que las personas que viven en aldeas de estos municipios, «no se puedan beneficiar de muchos recursos», como el programa Guadalinfo.

Otro ejemplo sintomático de esta distribución de recursos se encuentra en las medidas de programas energéticos de la Junta; las del Gobierno central para el arreglo y mejora de edificios públicos; las de vehículos para servicios públicos, ni en ninguna de las estrategias nacionales de despoblación e incremento demográficos, a las que no tienen acceso los municipios mayores de 20.000 habitantes con aldeas.

En lo que respecta a los servicios básicos, Ceballos incide en el mantenimiento de la red de saneamiento y abastecimiento, con más de 88.000 metros la primera y 110.000 la segunda, de las cuales más del 50% se encuentra en mal estado, siendo además el 50% de fibrocemento. Inversiones que la alcaldesa cataloga como «millonarias» y que, como señala, «debe asumir el Ayuntamiento sin prácticamente ayuda de otras administraciones al tener que distribuir agua en tantos núcleos de población».

Además, en las aldeas no existe la depuración, a pesar de estar incluido desde el principio en la lista de obras de interés autonómico. Ceballos insiste en que, pese a ello, «la Confederación sí que nos sanciona por los vertidos con una media de 60.000 euros anuales». Por otra parte, lamenta que las líneas de transporte de viajeros han dejado de tener parada en las aldeas, «al no serles rentable», provocando que los residentes que no tenían medio de transporte privado no pudieran salir.

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado (PSOE), destaca por su parte que las catorce aldeas del municipio lo hacen «muy rico en sus costumbres o gastronomía» y explica que «la única administración que dispone de partidas específicas destinadas a localidades con población dispersa en aldeas es la Diputación. No obstante, señala que «su cuantía es insuficiente para atender todas las necesidades como limpieza, arreglo y mantenimiento de calles, caminos…»

El municipio de Fuente Palmera está formado por ocho núcleos de población -siete aldeas y una Entidad Local Autónoma (Ochavillo del Río)-. Aparte de esta, cuatro de ellas (El Villar, Cañada del Rabadán, La Ventilla y Silillos) superan los 500 habitantes, es decir, tienen más población que algunos municipios de nuestra provincia. Son núcleos con un diferente desarrollo socioeconómico pero todos ellos con un gran componente identitario. «Todos somos colonos y eso nos une como una piña, pero a la vez cada uno es del lugar donde ha nacido», señala el alcalde, Francisco Javier Ruiz (IU). «Esta doble condición la llevamos todos con orgullo. No hay ningún conflicto, al contrario, lo que existe es una gran solidaridad entre todos», dice, y añade que «todos tienen el mismo trato por parte del Ayuntamiento, pero como es conocido, yo siempre estoy con los más débiles, que más apoyo necesitan». Desde el Consistorio afirman que la gestión de un municipio con aldeas es mucho más complicada y compleja que la de un municipio con la población concentrada en un solo núcleo. Son ocho redes de agua y alcantarillado, ocho centros cívicos, ocho ferias, ocho colegios que limpiar y mantener a varios kilómetros de distancia. Ruiz recalca que se necesitan más medios materiales y humanos que en otro tipo de municipios y estas necesidades no se reflejan en la financiación municipal. «Los fondos que nos transfieren el Estado y la Junta son claramente insuficientes», pues se reparten «con criterios donde la dispersión de los núcleos apenas cuenta». «Los municipios con aldeas estamos claramente discriminados», apunta. No obstante, cree que el Plan de Aldeas de la Diputación «viene a paliar algo esta discriminación», pues ha habido un aumento considerable en la asignación a este plan.