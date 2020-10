Alcaldesa de Palma del Río: "No falten al cribado, es muy importante, tenemos que pensar en la colectividad"

Tras Lucena y Almodóvar, los cribados masivos han llegado este juevesa Palma del Río que tendrá desde las 9.00 a las 20.00 horas sesión continua de tests en el llamado Espacio Joven, que se encuentra en la avenida Puerto Rico. La alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro, y la delegada de Salud, María Jesús Botella, han hecho un llamamiento a toda la población citada al cribado para que acudan y ha destacado que se ha tomado todas las medidas de precaución para que acudir sea seguro. "Estamos detectando que hay gente que no ha venido y les pedimos que lo hagan por la tarde porque es la forma de poder frenar la curva", ha recalcado la alcaldesa. "Es el momento de trabajar no de forma individual sino por la colectividad si queremos que bajen los casos en Palma, la participación es muy importante", ha añadido. Botella ha insistido en que esta vía es la única para tener la imagen epidemiologica del municipio y saber si la curva ha pasado o no, en función de los datos que se obtengan, para lo cual la muestra debe ser suficiente.

Pese al cribado, Botella se ha mostrado optimista en que se está doblegando la curva ya que ahora mismo la tasa de contagios acumulará esta ligeramente por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, si bien ha recordado que él coronavirus es muy contagioso y que no se puede bajar la guardia, tampoco en el ámbito familiar ni de amigos donde se están produciendo la mayoría de los contaigios.

Las pruebas se realizan en una zona donde se concentra habitualmente gran parte de la actividad nocturna juvenil, para la que la ciudadanía pide más controles. "En esta zona, hay varios bares que por la tarde y sobre todo los fines de semana concentran a multitud de jóvenes sin guardar las distancias de seguridad en muchos casos", lamentan vecinas del entorno. Unas 650 personas están llamadas a acudir al test de antígenos que pretende detectar positivos asintomáticos y aislarlos para evitar que los contagios se sucedan. Según Claudia Odinq, vecina de Palma del Río llamada hoy a las pruebas, se nota algo de menos gente en las calles, "pero los bares los sigo viendo llenos y hay algunos donde no se guardan las distancias de seguridad". Confía en que todo el mundo acuda a la cita "porque es muy fácil criticar pero antes de eso hay que cumplir".

La Policia Local, según los responsables municipales, está actuando para frenar este tipo de reuniones y en septiembre se registraron más de 30 multas, aunque según señalan los focos no sólo están en los bares sino en las reuniones familiares por comuniones, en parcelas y azoteas comunitarias, donde ya han actuado en más de una ocasión, según informan agentes locales, y en las obras del PER donde también se detectaron varios positivos en las últimas semanas.

A diferencia de otros municipios, donde había rumores en la calle sobre algún evento concreto a partir del cual se había generando el repunte, en Palma del Río, la gente está convencida de que hay muchos focos de infección, por lo que reclaman aún más tests rápidos y confían en que todos los que han sido llamados acudan a la cita. "A mí no me han llamado y estaría encantada de hacérmela para quedarme tranquila o ponerme en cuarentena si hiciera falta así que consideró una suerte la de los que hayan sido elegidos", señala Mari, vecina del entorno del Ayuntamiento, donde hoy la actividad está más calmada de lo habitual. "Los mayores no salen apenas, pero los jóvenes se sienten inmunes y no se dan cuenta del riesgo en que ponen al resto", señala Inmaculada, otra vecina.

En la hostelería, la impresión es muy distinta. "Se está dando muy mala prensa de los bares y restaurantes pero nadie dice un cuando un bar se cierra a la una, la gente no se va a su casa sino que se reúne en cocheras, en parcelas y a veces, ni siquiera salen antes sino que quedan allí, lo que está perjudicando mucho al sector", comenta Antonio Gamero, propietario de la cervecería Me apetece y del burguer Picadilly. "En la cervecería estamos al 50 por ciento porque la clientela de aquí es de entre 40 y 65 años y apenas salen mientras en el burguer vamos un poco mejor porque allí van sobre todo jóvenes".

Moisés Peña, de Menta y Caramelo, asegura que están al 50 por ciento desde que empezó el nuevo repunte de casos, lo que les ha llevado a mantener en el ERTE a parte de sus empleados. En su opinión, la gente cumple, "el gel hidroalcohólico se va que da gusto", afirma convencido,