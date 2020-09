Troncoso transmite su agradecimiento y apoyo a los equipos directivos de los colegios

La delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha mantenido varias reuniones por videoconferencia con los directores de los centros educativos cordobeses de educación infantil, primaria, secundaria y régimen especial.

En sus intervenciones telemáticas, Troncoso ha hecho hincapié en que la Consejería de Educación y Deporte mantiene un proceso de diálogo continuo para profundizar en las medidas que permitan una vuelta segura a las aulas que, en el caso de educación primaria y segundo ciclo de educación infantil,

será el día 10 de septiembre y, en secundaria y régimen especial, el 15. Los jefes de servicio de la delegación territorial participan en estas sesiones, ofreciendo su ayuda y colaboración y aclarando algunos aspectos relacionados con el comienzo de curso dentro del ámbito de sus competencias.

Ha incidido en que se apuesta por una vuelta presencial, segura y con todas las garantías establecidas por las autoridades sanitarias, como se recoge en la reciente Guía para la Organización Escolar del Curso 2020/2021, remitida por la Consejería de Educación a los centros educativos. En el documento se

resumen algunas precisiones sobre la organización de los centros docentes andaluces para el presente curso escolar, aspectos básicos, el plan de acogida para el inicio del curso escolar y una recopilación de documentación anteriormente publicada y difundida por la Consejería.

En este sentido, los servicios de inspección de cada zona han llevado a cabo reuniones orientativas con las direcciones de los centros para explicar el contenido de algunos de estos anexos y resolver las posibles dudas en torno a su aplicación en el marco de su autonomía. Además, estos servicios, en su rol de asesores de los centros, están disponibles para resolver cualquier cuestión sobre los cambios planteados y la aplicación de nuevas situaciones y protocolos puedan generar.

Troncoso ha recalcado que “es indispensable la presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los docentes son insustituibles en ese proceso”. Ha recordado a los directores que “la labor de todas las instituciones es colaborar y buscar soluciones conjuntas y, en este sentido, el trabajo conjunto está resultando fructífero”.

Según ha explicado la delegada, la estrategia de la Consejería de Educación y Deporte incluye un refuerzo del personal (más de 300 en la provincia de Córdoba repartidos según las necesidades específicas de cada centro), digitalización, más material sanitario y adecuación de espacios.

Estos profesores y profesoras adicionales se suman a la plantilla de cada centro y el criterio es ampliar en uno cuando se trata de 5 a 10 clases con más de 20 alumnos y alumnas; 2 para los centros de entre 11 y 16 clases; 3 si son de 17 a 23 las clases que superan la veintena, y 4 cuando se superen las 24 unidades. Asimismo, el refuerzo se incrementa con 13 nuevas PTIS (Personal Técnico de Integración Social) en la provincia. Esta medida permitirá la realización de desdobles y, consiguientemente, la creación de grupos de convivencia escolar.

La opinión de los directores

Por su parte la presidenta de la de la Asociación Andaluza de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asedipre) de Córdoba, Isabel Bernal, ha señalado a Diario CÓRDOBA respecto de la adjudicación de personal de refuerzo ha señalado "que la educación no son números", especialmente que en unas circunstancias "tan extraordinarias como esta".

En este sentido ha destacado que a los colegios rurales "no les ha tocado nada" porque "no tienen ninguna clase con más de 20" alumnos, al igual que ocurre con los centros de compensatoria, "con un alumnado muchísimo más difícil", Por ello considera que "hubiera sido más justo" que ese reparto se hubiera realizado en función de los "alumnos totales" y no del número de alumnos por aulas.

Entiende que con una situación "tan extraordinaria y tan difícil a toda Andalucía no se le puede adjudicar un criterio numérico", sino que "tenían que haber hecho por delegaciones un estudio específico de las situaciones" para "concretar en cada centro las medidas".

Bernal subraya que aunque entiende que el momento "es difícil", desde la asociación consideran que "todo va a destiempo, todo va muy apurado y va muy tarde",y que existe una la dificultad "para ajustar lo que se dice en las instrucciones con lo que verdaderamente se puede hacer", como comprar mascarillas FPP2 de uso diario para el profesorado.

Profesionales de enfermería

Por otra parte, Troncoso ha recordado que el Gobierno andaluz va a activar 2.500 profesionales de enfermería en toda la comunidad que estarán en permanente contacto directo con los coordinadores Covid de cada centro.

El profesorado que desempeñe esta labor recibirá sesiones formativas en el Aula Virtual de Formación entre el 2 y el 4 de septiembre. Los contenidos que se desarrollen en estas sesiones formativas serán trasladados al resto de docentes antes del comienzo de las clases lectivas.