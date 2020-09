Sánchez Zamorano afirma que la Audiencia Provincial de Córdoba está «en mínimos»

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha mostrado su preocupación por la situación de «mínimos» en la que esta se encuentra después de que los magistrados Félix Degayón y José Antonio Carnerero, de las secciones tercera y segunda, respectivamente, se hayan jubilado recientemente. En este sentido, ha aclarado que las plazas ya han salido a concurso, pero «como muy pronto, hasta finales de octubre no estarán aquí los dos magistrados», y si las dos secciones penales han funcionado en los últimos años con cuatro magistrados cada una, ahora tienen solo tres.

En la sección tercera son todos titulares después de que el año pasado se creara una plaza nueva que ganó Juan Luis Rascón, quien reforzaba ese órgano en comisión de servicio. No obstante, en el caso de la sección segunda la comisión de servicio del magistrado José Carlos Romero Roa, titular del Penal 2, finaliza este mes de septiembre y el presidente de la Audiencia afirma que «estoy tratando de que se prorrogue, porque hasta que no se cubra la vacante de la jubilación se quedaría con dos magistrados, que no son suficientes para formar el tribunal (compuesto por tres)».

Sánchez Zamorano explica que «he hecho un llamamiento del único magistrado que se había ofrecido voluntario para hacer sustituciones cuando hubiese una necesidad en la Audiencia, que es Armando García Carrasco, titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria». Así, admite que «estamos en mínimos, haciendo encaje de bolillos para evitar en la medida de lo posible la suspensión de juicios. Lo que antes llevábamos ocho magistrados, ahora lo estamos llevando seis», puntualiza, recordando que «las secciones penales han sido modélicas, con una respuesta muy rápida».

El presidente confirma que tiene «cierta preocupación por que se cubran lo más rápidamente posible las plazas» y apunta que si las ganan magistrados de fuera, contarán con 20 días para tomar posesión, mientras que si son de Córdoba el plazo se reduce a ocho días. Consultado por los requisitos que deben cumplir estos profesionales, destaca que «fundamentalmente, deben tener antigüedad en los ámbitos penales, tener la categoría de magistrado y, entre los que concurran, el que más antigüedad tenga». Además, subraya que la sección tercera está especializada en violencia de género, por lo que se valorará si el magistrado ha estado en contacto con este ámbito.



En cuanto a Félix Degayón y José Antonio Carnerero, Sánchez Zamorano señala que «son, cada uno en su estilo, unos grandísimos magistrados, muy profesionales, muy pegados al conocimiento de la sociedad y de las leyes. Han prestado un servicio importantísimo en la Audiencia Provincial y ha sido un placer deliberar con ellos».

En esta línea, ha mostrado su pesar por no poder celebrar una despedida para estos compañeros debido a la pandemia de coronavirus y recuerda que «lo tradicional era una comida, pero no podemos correr el riesgo de que haya un contagio y que tuviera que hacer cuarentena toda la Audiencia Provincial». Según indica, hasta el momento solo un magistrado de la sección Civil ha sufrido un contagio de covid-19, pero tuvo lugar el pasado mes de agosto y realizó la preceptiva cuarentena, por lo que «ahora mismo no hay ningún incidente».