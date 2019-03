El puente festivo del Día de Andalucía culmina con una ocupación del 80%

Las cuatro jornadas de puente festivo del Día de Andalucía han respondido a las expectativas que el sector turístico tenía puestas en ellas, a tenor de los datos facilitados ayer a este diario por los portavoces de las distintas organizaciones de empresarios implicados en la materia. Solo la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), asegura haber estado por debajo de lo previsto.

Así, desde Hostecor, su presidente, Francisco de la Torre, indicó a este periódico que «se han cumplido las expectativas, pese a ser un puente de carácter regional», y señaló que de jueves a sábado la ocupación media de los negocios se ha situado cerca del 80%. El sábado, con un 85%, fue el día que mayor ocupación registró. Por su parte, jueves y viernes los establecimientos hoteleros no bajaron del 70%. Sin embargo, ayer esta cifra descendió al 40%.

De la Torre matizó que estos buenos resultados no son extrapolables a todos los barrios de la ciudad, pues mientras que la zona turística (Judería y casco histórico) sí ha registrado llenos considerables gracias al puente, este mismo motivo ha ocasionado que en el resto de la ciudad se haya notado una caída considerable de la actividad, sobre todo en restaurantes, porque «los cordobeses también se han ido de puente», concluye De la Torre.

También ha respondido a la previsión el resultado obtenido por las viviendas turísticas, pues según su presidente, Carlos López, «el dato de previsión era del 80% y el puente ha cerrado con un 82%», para lo que ha contado a favor «el buen tiempo y las reservas de última hora», que han venido, sobre todo, de la mano del turista nacional. Durante este puente, indica López, los clientes de la vivienda turística han sido sobre todo grupos familiares, «un perfil que interesa para este destino».

También desde Asento hacen un balance bastante positivo del puente: «Ha sido buenísimo en general», señaló Pedro Pablo Ferández, coordinador de esta organización, quien añadió que «el final de febrero y el principio de marzo han cumplido las expectativas y ha sido muchísima la gente que nos ha visitado y no solo de Andalucía, porque también han venido muchas personas de Madrid, donde mañana (por hoy) hay vacaciones escolares». También ha ayudado a sacar más gente a la calle, según Fernández, el Carnaval, lo que ha activado otras zonas de la ciudad. Añadió que es muy difícil mantener los negocios solo de fines de semana, «por eso estos momentos nos ayudan mucho y este año la temperatura ha sido un aliado».

No son tan optimistas desde Aehcor, pues según su presidente, Alejandro Navarro, «este puente no ha funcionado como otros, pues no se ha llegado al 80% de ocupación, ya que solo el sábado se rondó el 90%, mientras que jueves y viernes fue el 70%». Además, señaló Navarro que para la restauración tampoco ha sido un puente destacado porque han sido muchos los cordobeses que se han marchado fuera, por lo que pidió a las autoridades que «tomen nota porque ha sido un puente bastante flojito. No sé de dónde sacaron las previsiones del 90% que se anunciaron desde el Ayuntamiento».