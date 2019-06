El PSOE califica el proyecto de presupuesto de la Junta de engaño

El parlamentario andaluz del Partido Socialista Jesús María Ruiz ha calificado de “presupuestos del engaño” el proyecto presentado por el Gobierno Andaluz, al suponer un retroceso en medidas sociales –un recorte en la ayuda familiar del 32%, según Ruiz- y un “frenazo” para la creación de empleo y al crecimiento económico. Ruiz advirtió del peligro de paralización de la Junta al controlar Hacienda mensualmente los gastos en Sanidad, Educación y en Política Social e Igualdad, que autorizaría la contratación de personal, entre otras cuestiones.

Por otra parte, el parlamentario por Córdoba alertó sobre el peligro de desaparición del Servicio Andaluz de Salud (SAS), basado, según Ruiz, en que el informe económico´-financiero del proyecto contempla “otras posibilidades financieras”, lo que induce a pensar en la” creación de una única agencia pública empresarial” que integraría a todos los servicios sociales, lo que “significa claramente la puerta a una empresa sanitaria que podría tener incluso participación privada”. Respecto a las inversiones en Salud, Jesús María Ruiz manifestó que la disminución será de un 20%, porcentaje que alcanza en lo referente a obras nuevas, la creación de nuevos centros, un 48% de disminución, actuaciones que se llevan a cabo con fondos Feder, disminuyendo asimismo, en el sector sanitario, las partidas destinadas a contratación de personal suplente, la incentivación a la producción científica y a la dispersión geográfica, entre otras.

Por el contrario, aumentan las partidas destinadas a los conciertos sanitarios, en concreto un 25% la destinada al diagnóstico por imágenes, creándose a la vez un nuevo concierto de servicios sociales qu,e según Ruiz, puede ser el de la fisioterapia domiciliaria, al que destinan siete millones de euros, para que “los hospitales públicos deriven a centros privados”, lo que supone que casi un millón de euros en la provincia de Córdoba se desviaría a este tipo de concierto.

Para el parlamentario andaluz, el Partido Popular pretende “incrementar el complemento específico porque van a extender complemento de exclusividad a todos los médicos”, para “desincentivar a los médicos que están en dedicación exclusiva, dedicados todas las horas del día a investigar, a estudiar y a estar pendientes de sus casos clínicos”.

Respecto a Córdoba, Ruiz advierte que no hay ningún proyecto detallado y que no están en le presupuestos, por lo tanto, según Ruiz, “no existen”, aduciendo, por ejemplo, que “los distintos tramos de la Autovía del Olivar se van a unificar”, tramos que para Ruiz “por término medio están en torno a 30 millones de euros”, tramos “muy importantes para sacar a concurso. Si ahora lo pretenden unificar nos vamos a encontrar con partidas entre 60, 90 y 120 millones de euros, que evidentemente no van a hacer nunca”. Ruiz también cuestiona la realización de la Ronda Norte, o los hospitales de Lucena y de Palma, o los centros de salud de Montoro, de Villanueva de Córdoba.

Para Ruiz los presupuestos “abandonan la senda de desarrollo del estado de bienestar y socaban las bases del sistema público de Educación, de Sanidad y de Dependencia e Igualdad y ponen en tela de juicio el equilibrio entre los servicios públicos y los privados, dando paso, sin duda alguna, a la privatización, en el caso del sistema sanitario público muy específicamente”.