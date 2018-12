El proyecto de cuentas de la UCO refuerza la investigación y la proyección internacional

La Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado el Proyecto de Presupuesto para el 2019 reforzando las partidas destinadas a investigación, infraestructuras y la proyección internacional, según informa la propia UCO en una rueda de prensa.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, además, un Plan de Incentivos para la Excelencia del Posgrado, el II Plan de Igualdad y el plan piloto para la implantación de enseñanza no presencial en los Grados de Ingeniería Civil y de Cine y Cultura de la Universidad de Córdoba.

LOS PRESUPUESTOS

El presupuesto de la Universidad de Córdoba ascenderá en 2019 a 165.151,90 miles de euros, lo que implica un incremento del 5,73% respecto al ejercicio anterior, según el proyecto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno que será remitido ahora al Consejo Social, órgano al que compete su aprobación. El Proyecto de Presupuesto de la UCO se alinea con los objetivos reflejados en el Plan Estratégico de la institución y pretende, en primer lugar, dar cobertura a los compromisos adquiridos en materia de personal, asentando la recuperación de derechos; y en segundo lugar, el proyecto refleja un crecimiento real y estable en las partidas de investigación, infraestructuras e internacionalización, en la línea de ir incorporando al presupuesto partidas que se van consolidando en el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas. También se incluye una partida para pequeño equipamiento docente de los Departamentos.

En relación con el Capítulo I, “Gastos de Personal”, se ha presupuestado la cantidad de 99.650 miles de euros, que atenderá las retribuciones y efectivos actuales, así como un incremento inicial del 2,5% de las retribuciones, los planes de promoción y Ofertas de Empleo Público aprobadas, tanto del personal docente e investigador como de Administración y Servicios, y el crecimiento vegetativo y la recuperación de derechos aprobados en el ámbito de las Universidades Públicas de Andalucía. Los gastos de personal representan el 60,34% de los créditos iniciales; las inversiones reales, el 16,36%; los gastos corrientes en bienes y servicios, el 12,61% y las transferencias corrientes, el 10,33%. Es destacable en cuanto a inversiones y obras y equipamiento una subida del 85,41%, destacando el esfuerzo que se realiza para inversión nueva y RAM.

Además se adoptan prioridades en cuanto a la dotación de partidas específicas para los institutos universitarios, las áreas de investigación, internacionalización e infraestructuras. Se contemplan nuevas convocatorias de contratación dentro del Plan de Empleo Joven por importe de 1.900 miles de euros, y para proyectos de investigación de 1.360 miles de euros.

Entre las novedades cabe destacar que se incluye por primera vez un Plan Anual de Contratación en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. También se incorpora a la estructura organizativa de la UCO, como parte de su sector público, y en los términos establecidos por la LAU (modificada por la Ley de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018), el Consorcio de Bibliotecas de las Universidades Andaluzas (CBUA) y el ceiA3.

Plan de Incentivos para la Excelencia del Posgrado

El Consejo de Gobierno también ha aprobado un plan de incentivos para la excelencia del Posgrado, dotado con un presupuesto total de 331.760 euros. El Plan tiene como finalidad de incrementar la calidad de sus enseñanzas de posgrado con la puesta en marcha de convocatorias dirigidas a mejora la especialización, la ampliación de contenidos y líneas de investigación, así como su relación con la práctica profesional en las enseñanzas de máster. Promover la excelencia de los estudios de Doctorado mediante la internacionalización o el fomento de la mención de Doctorado Industrial. El plan se estructura en cinco programas y está financiado con los presupuestos del Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente, de los Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyo de la Junta de Andalucía, del V Plan Galileo de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba y del Banco Santander.

El Consejo también ha aprobado las bases reguladoras y convocatoria de estas 5 modalidades de becas. La primera de ellas, “Prácticas extracurriculares en empresas para estudiantes de Máster”, cuenta con un presupuesto para la ejecución de esta convocatoria de 78.750 euros, por la que se ofertan 75 ayudas con una dotación de 350 euros brutos al mes durante tres meses a cada uno de los estudiantes beneficiarios. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de enero.

El Programa de Ayudas para organización de actividades docentes de los títulos de máster tiene un presupuesto de ejecución de 50.000 euros y contempla 50 ayudas de 1.000 euros y consta de dos llamamientos: el primero del 10 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019 y el segundo, del 15 de marzo al 1 de abril de 2019.

El tercer programa tiene como objeto la convocatoria de 35 ayudas de movilidad internacional para el fomento de tesis con mención internacional o en régimen de cotutela. El presupuesto global de esta modalidad de ayudas es de 115.500 euros y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de enero.

El Plan también incluye la convocatoria de 5 ayudas para formación de doctores en empresas como fomento de Doctorando Industrial con un presupuesto total de 77.500 euros. Las solicitudes podrán presentarse del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019.

Por último se convocan 50 ayudas de 200,20 € para la exención de precios públicos en la expedición de títulos de doctor. El presupuesto total de este programa des de 10.010 euros.

También en materia de Másteres y Doctorado ha quedado aprobado el Reglamento de Consejo de Gobierno que modifica el articulado que regula los estudios de Máster Universitario y los Premios Fin de Máster por rama de Conocimiento.

Plan Piloto de enseñanza no presencial

En materia de planificación académica se ha aprobado el Plan piloto para la implantación de enseñanza no presencial en los Grados de Ingeniería Civil y de Cine y Cultura de la Universidad de Córdoba. Con dicha iniciativa la UCO pretende comenzar a implantar titulaciones de grado en modalidades no presenciales o semipresenciales, lo que contribuirá a incrementar el atractivo de los títulos de la UCO permitiendo el acceso a estudiantes incluso de fuera del país y facilitará el establecimiento de alianzas con otras Universidades para la implantación de titulaciones conjuntas y dobles títulos. Inicialmente, se comenzará con las modificaciones de los Planes de Estudios necesarias para la implantación de un grupo no presencial en los Grados de Ingeniería Civil y Cine y Cultura. A la vista de los resultados obtenidos en este plan piloto, la Universidad considerará ampliar su oferta formativa en enseñanzas de grado no presenciales en el futuro.

También en este apartado se ha aprobado la ampliación a todo el mes de abril de la fecha de celebración de las evaluaciones correspondientes a la convocatoria extraordinaria de abril para el curso 2018/19 y una propuesta de adaptación global.

II Plan de Igualdad

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Universidad de Córdoba (2018-2022) de Córdoba que, consciente de su responsabilidad social en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, presenta este documento para continuar profundizando en los objetivos y acciones aprobados en el primero (2014-2018). El nuevo texto nace del trabajo de diagnóstico y evaluación del I Plan de Igualdad, así como del trabajo de la Unidad de Igualdad, con el apoyo de la Comisión de Igualdad y de la Subcomisión para el debate y aportación de ideas con el objetivo de configurar este documento que persigue alcanzar la inclusión y la paridad, así como hacer visibles a todas las personas, sin silenciamientos por razón de género y se estructura en cinco ejes: Cultura de igualdad (sensibilización, visibilidad y comunicación); Docencia; Investigación y transferencia; Gobierno, gestión y representación, y quinto y último Igualdad en el trabajo y conciliación.

En relación al I Plan, éste ha afectado a todos los ámbitos de la universidad y a todo su personal, así como a las relaciones institucionales tanto provinciales como autonómicas y estatales. El I Plan de Igualdad ha desarrollado sus acciones desde 2014 hasta la actualidad, tiempo en el que la Universidad de Córdoba ha profundizado en la aplicación de políticas de igualdad a través de los siete ejes en los que estaba estructurado el documento. Entre los avances obtenidos, destaca la mayor presencia de actitudes de sensibilización en la comunidad universitaria a través de múltiples acciones, así como el fomento de la perspectiva de género como principio transversal de gestión.

Programas de movilidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria del Programa Erasmus + (Acción KA103) tanto para la movilidad de estudiantes de Grado como de Máster, para el curso 2019/20, que podrán solicitarse únicamente por vía telemática a través de la aplicación SIGMA del 5 de diciembre al 11 de enero de 2019.

Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo

El Consejo ha aprobado la convocatoria y bases reguladoras del Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo de la Universidad de Córdoba 2019, que establece cinco modalidades de ayudas: acciones de sensibilización, formación e investigación, actividades de cooperación internacional al desarrollo y becas para la participación de estudiantes en proyectos de cooperación internacional al desarrollo. El plan tiene un presupuesto global de 31.800 euros que se distribuyen el 30% para las modalidades 1 y 2, respectivamente y el 40 por ciento para la tercera. El plazo de presentación de solicitudes en los tres casos finaliza el 11 de febrero de 2019. También en materia de Cooperación y Solidaridad también ha quedado aprobada la Guía para el Voluntariado y su reconocimiento universitario.

Otros acuerdos

En materia de investigación se han aprobado los calendarios de 2019 de convocatorias de contratos y de becas de investigación con cargo a proyectos y grupos, contratos y convenios de investigación y resuelto diversas modalidades de ayudas del XXIII Programa Propio de Fomento de la Investigación.

En lo concerniente a Política Departamental y Personal se ha aprobado la ampliación de la relación de áreas de conocimiento en las que se convocarán las plazas de la oferta de empleo pública de PDI para el año 2018, el nombramiento de Juan M. Serradilla Manrique como profesor honorífico para el curso 2018/19 y diversas adaptaciones de contrato.

En relación a formación del profesorado e innovación docente el Consejo ha aprobado la impartición de diferentes cursos correspondientes a los distintos programas de Formación de Profesorado Universitario, la corrección de errores en la relación de proyectos concedidos y denegados del Plan de Innovación y Buenas Prácticas Docentes 2018/19 y resuelto las reclamaciones presentadas a la publicación definitiva de los proyectos de Innovación.

En esta sesión el Consejo conoció el informe de ejecución del II Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba, aprobó las tarifas para las Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Córdoba por la utilización conjunta de espacios e instrumental universitario y del Laboratorio de Calidad de la Lana del Grupo AGR-158 y la cuenta justificativa correspondiente para la realización del programa universitario para mayores subvencionado por el Ayuntamiento de Lucena.

Por último se acordó el régimen transitorio del funcionamiento del Departamento de Agronomía, instando a la celebración de los procesos electorales correspondientes, se ha aprobado la composición de los Consejos Asesores de la Unidad de Atención Psicológica y la Unidad de Educación Inclusiva, y aprobado distintos convenios.