PSOE, IU y Ganemos sacan adelante el último presupuesto del mandato

Pocas sorpresas ha habido en el Pleno, que ha dado luz verde a los presupuestos para este año con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE e IU, y de Ganemos. La oposición, por su parte, ha rechazado las cuentas para el 2019, que considera irreales, ya que vaticina que no se cumplirán al igual que ha ocurrido en presupuestos anteriores, por lo que echan en cara al equipo de gobierno su "fracaso en la gestión". Con esta aprobación, el presupuesto municipal entrará en la fase de exposición pública, en la que estará quince días.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, ha subrayado el carácter social de los presupuestos y la defensa de los servicios públicos. A su juicio, con estas cuentas “se consolida un modelo de empleo” y “atención social a las personas”, así como “la consolidación de los servicios públicos” y todo “desde el equilibrio presupuestario”.

Doblas se ha referido, entre otras partidas, a los 37,6 millones que tendrá el área social, que dispondrá de casi un 9% más que en el 2018, de los que 26,5 millones son para servicios sociales, casi un 8% más que en el ejercicio anterior. Doblas también ha destacado el presupuesto para inversiones, que con las partidas de los fondos Edusi, ascenderá a 33 millones. La apuesta por los barrios, con “una distribución equitativa” de las actuaciones, ha sido otra de las medidas en las que ha incidido.

El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha incidido en la escasa ejecución de los presupuestos. “El papel lo aguanta todo, pero la realidad es que no se cumple” lo presupuestado, ha lamentado. Son, a su juicio, unas cuentas que “nadie se cree”, “no son lo que los cordobeses necesitan” y “no arreglan problemas como el desempleo”, por lo que “es más de lo mismo”.

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, ha criticado la aprobación de las cuentas a solo un mes de las elecciones y el poco grado de ejecución de presupuestos anteriores, a pesar de valorar la parte social de las mismas, lo que le lleva a decir que suponen “vender humo”. Dorado ha censurado la “incapacidad del equipo de gobierno de ejecutar” los presupuestos y su retraso, que hacen que sean menos “eficaces”. Dorado echa en falta partidas para los polígonos industriales y para la logística. A su juicio, con una “gestión eficaz", que, según subraya, no ha existido, "se consigue reducir las transferencias a las empresas”.

Por parte de Ganemos, María Ángeles Aguilera ha dejado claro que aunque los presupuestos llevan su huella, no son los de esta agrupación de electores, aunque sí son los “de la gente común”, ya que “contemplan medidas que harán la vida más fácil y cómoda”. A su juicio, “son útiles porque van a favor de un proyecto de ciudad que no deja a nadie atrás”. En estas cuentas, señala, “escenificamos dos modelos de ciudad, la del diálogo entre formaciones diferentes que nos ponemos de acuerdo a pesar de las diferencias, y la de una derecha exaltada e irónica que no tiene modelo y paraliza la ciudad”.

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, se ha apoyado en los informes existentes sobre los presupuestos, especialmente en el de Intervención y del Consejo Social, para poner de manifiesto las carencias de los mismos. A su juicio, “se dice una cosa y se hace otra”, “se contemplan proyectos que no se ejecutan” y “se engaña con números que son papel mojado”. Fuentes ha denunciado la deuda que encadena el Ayuntamiento a pesar de contar con 112 millones en las arcas municipales, lo que “evidencia el fracaso y la mala gestión”. Además, añade, el equipo de gobierno “no ingresa lo que dice y hay 22 millones que está insuflando en las cuentas”. Según Fuentes, “Doblas ha sido incapaz de equilibrar las cuentas”, “ni gastar lo que tiene”, “ni ingresar lo que dice”.

La portavoz del PSOE, Carmen González, ha defendido los cuartos presupuestos del mandato, que ponen de manifiesto “la capacidad de diálogo y acuerdo" y el "poner por delante el interés general al partidista”. Por ello, piensa que “son los presupuestos que necesita Córdoba”. González ha destacado los 33 millones que habrá para inversiones y la subida del 9% del área social, que, según asegura, ha pasado de los 16 millones del 2014, cuando estaba el PP, a los 38 millones de ahora. Según la concejala, las cuentas cumplen “con todos los requisitos de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto”.

Trabajadores de Sadeco han interrumpido el Pleno cuando apenas llevaba diez minutos. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, se ha visto obligada a suspender en dos ocasiones la sesión, la segunda para ordenar el desalojo de la sala de los trabajadores que se concentraban en la misma ante los pitidos y las continuas protestas. Los trabajadores, representados por la sección sindical de CGT, denunciaban la gestión llevada a cabo durante estos cuatro años de mandato en Sadeco, caracterizados, según afirman, por "la ocultación de datos a los sindicatos y a los trabajadores" y por "irregularidades".

CONSOLIDADO

El Ayuntamiento de Córdoba contará con un presupuesto consolidado (incluyendo sus empresas y organismos autónomos) de 385,7 millones para ingresos y otro tanto para gastos, un 7,14% menos que en el 2018, cuando la cantidad era de 415,3 millones. En cuanto a los ingresos, 125,6 millones serán para impuestos directos (-1,01%); 11,3, para indirectos (+6,13%); 63,8, para tasas (-27,05%); 103, para transferencias corrientes (+2,93%); y 44,4, para ingresos patrimoniales (-34,04%). Respecto a los gastos, 192,7 millones se lleva el capítulo de personal (+4,70%); 88, el de gastos corrientes (-31,11%); y 9, el de gastos financieros (-17,64%). Las inversiones reales en el presupuesto consolidado ascienden a 55,7 millones, lo que supone un 13,47% más que un año antes.

Por organismos autónomos, el IMAE dispondrá de 4,8 millones; Urbanismo, 17,6; el Imdeco, 10,6; el Imdeec, 3,5; el Ingema, 3,1; el Imtur, 2,6; y el Consorcio Orquesta de Córdoba, 3,2. En cuanto a las empresas, Aucorsa tendrá 28,9 millones para gastos y 29 para ingresos; Emacsa, 38,2 y 39, respectivamente; Sadeco, 51 millones para ambos; Vimcorsa, 20,2 y 19,4; y Cecosam, 2,8.

ENTE MATRIZ

El Ayuntamiento como entre matriz (sin empresas ni organismos autónomos) tendrá un presupuesto de 286,3 millones tanto para gastos como para ingresos frente a los 305 del ejercicio 2018, por lo que será un 6,14% menor. Respecto a los ingresos, 126,4 millones provendrán de los impuestos directos; 11,3, de los directos; 28,1, de tasas; 104,8, de transferencias corrientes; y 2,6, de ingresos patrimoniales. En el apartado de gastos destacan los 96 millones necesarios para personal (+4,62%); los 62,2 para gastos corrientes y servicios (+1,84%); los 8 para gastos financieros (-13,3%); y 13,4 millones para inversiones reales (-31-35%). Estas inversiones se convierten en 33 millones si se incluye el dinero de los fondos Edusi.

Dentro de las inversiones del ente matriz, destacan los 4 millones de la delegación de Infraestructuras para obras; los 1,5 millones para continuar con la reforma del Archivo Histórico municipal que empezó a finales del año pasado y que durará año y medio; los 600.000 euros que tendrá el área de Seguridad Ciudadana; los 500.000 euros para Movilidad; y los 500.000 para la mejora del recinto ferial.

FILOSOFÍA

La filosofía del presupuesto es la de buscar el equilibrio entre el centro y los barrios, apostar por los servicios públicos, garantizar un modelo económico sostenible y dar respuesta a los problemas de los que peor lo están pasando, según consta en la memoria de Alcaldía. El área Social contará con 37,6 millones, un 8,98% más que en el 2018, de los que 26,5 millones son para Servicios Sociales, es decir, 2 millones más que el año pasado (+7,72%). Las ayudas de emergencia serán de 1,3 millones. Dentro del área Social, Educación e Infancia aumenta un 14,1% las partidas; Juventud, un 5,55%; y Deportes, un 4,4%.

El convenio con Renfe para abaratar las tarifas del cercanías se llevará 80.000 euros. Además, habrá 450.000 euros (150.000 de Movilidad y el resto, de Infraestructuras) para iniciar el plan de Ciudad Jardín arreglando dos calles y acondicionando aparcamientos. Entre las novedades están que las cuentas contemplan partidas para una nueva infraestructura cultural en el distrito Sur, el auditorio y la sede de la Orquesta de Córdoba y sala de exposiciones; y para el Plan Integral de Palmeras y para la Estrategia Regional en Zonas Desfavorecidas, que beneficia al distrito Sur, Moreras y Palmeras. Para estas últimas acciones habrá 420.000 euros.

El área de Desarrollo Económico dispondrá de 18,74 millones mientras que el plan Emplea estará dotado de 6,7 millones, que serán para ayudar a desempleados, mayores de 30 años y de 55.

La empresa municipal Emacsa dedicará 19 millones a inversiones, entre las que destacan el proyecto para llevar el abastecimiento y saneamiento a Trassierra.

PROYECTOS

Proyectos como el Parque de Levante (100.000 euros), las expropiaciones pendientes en la ronda del Marrubial (1,5 millones) o la ampliación de la avenida de Trassierra (892.867), a las que se une como novedad el puente de Alcolea (300.000), contarán con dinero para su ejecución este año dentro del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo, que también prevé reparar los daños de centro cívico de El Higuerón.

Vimcorsa planea invertir el año que viene 15 millones en vivienda, de los que 1,3 serán para iniciar los 118 apartamentos de El Tablero (presupuestados en 7,8 millones) que completarán a los 155 para mayores existentes; 9,8 millones para comenzar las 308 VPO de Huerta de Santa Isabel Este (que cuestan 35,1); 1,1 millones provenientes de los Edusi para promover las cooperativas para la rehabilitación o construcción de vivienda (780.000 euros serán para comprar solares y 335.000 para adquirir casas vacías); y 2,4 millones procedentes de los fondos financieramente sostenibles con los que mejorará la eficiencia energética de 23 inmuebles de su propiedad con 519 VPO.

Las cuentas contemplan un volumen de deuda viva a 31 de diciembre del 2019 de 185,2 millones, de los que 171,6 son a largo plazo y 13,6 a corto, con lo que el volumen de endeudamiento será del 62,54% y el ahorro neto, del 8%.