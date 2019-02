El PP amenaza con llevar otra vez los presupuestos a los tribunales

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, anunció ayer la intención de su grupo municipal de llevar de nuevo los presupuestos municipales a los tribunales (pese a que el año pasado se presentaron y la denuncia fue archivada) si se presentan ante el Pleno sin el dictamen de la comisión de hacienda y sin que ellos conozcan el contenido del anteproyecto. «No se puede anunciar un presupuesto a bombo y platillo y que la oposición no lo conozca». Fuentes ha criticado la gestión que está haciendo el gobierno local en la elaboración de las cuentas, acusándolos de intentar sacarlos adelante «a trompicones, con documentos incompletos y reservas preocupantes de Intervención». Según el PP, que critica la falta de información con que cuentan los grupos de la oposición «menos Ganemos» y critican que se hagan públicas las inversiones, pero no los gastos ni la previsión de ingresos de las cuentas que quiere aprobar el gobierno bipartito. «Solo tenemos foto y rueda de prensa, la mitad del Pleno no conocemos los números», lo que, en su opinión, es «un ejercicio sectario». El principal partido de la oposición no entiende que «el año pasado todo fueran prisas para tener presupuesto, del que han ejecutado 23 euros de cada 100 previstos para inversiones, y ahora quieren sacarlo con reparos graves de Intervención y sin que los conozcamos».

Fuentes ha atacado también a la gestión del Imtur, que ha calificado de «fracaso». «Se han tardado cuatro años en montarlo y aún no se ha hablado de promoción ni de política turística de Córdoba», criticó, al tiempo que aseguró que se ha intentado incluir una enmienda en los presupuestos de este órgano para incluir la tasa turística que habría sido rechazada por Intervención. Según el PP, «el presupuesto del Imtur solo habla de más personal, pero no de turismo». Fuentes del Imtur han negado tal enmienda y han asegurado que tan solo se ha debatido. Las conclusiones de ese debate aún no se conocen.

Por su parte, el gobierno local ha adelantado a mañana miércoles, de cara al próximo «puente de Andalucía», la junta de gobierno local de esta semana, donde tiene previsto aprobar el anteproyecto de los presupuestos.