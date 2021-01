La Policía Local impone 255 multas durante la Navidad por no cumplir las medidas anticovid

La Policía Local ha impuesto 255 multas durante las fiestas de Navidad, según los datos que ha facilitado este lunes el responsable del área de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, por incumplir las normas anticovid. Esas 255 denuncias por saltarse las medidas preventivas contra el coronavirus abarcan el periodo que va desde el 23 de diciembre al 6 de enero.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

De entre todas las sanciones, destacan 57 por aglomeraciones en locales, fiestas, botellones y concentraciones en la vía pública. Además, se han producido 13 impuestas a establecimientos de hostelería que incumplieron los horarios, vendieron alcohol en la franja de tiempo en la que no está permitido o superaron la cifra de seis personas en la mesa.

No obstante, el mayor número de sanciones, 111, se ha producido por no cumplir las restricciones de movilidad, ya sea por estar en la calle durante el toque de queda o saltarse el cierre perimetral cuando estaba activo. Además, ha habido 40 sanciones por no llevar mascarilla o por el mal uso de la misma y 2 por fumar sin respetar las distancias de seguridad. Otras 32 denuncias se han producido por falta de respeto a los miembros de la Policía Local o por negarse a identificarse.

Torrico ha indicado que, a pesar de que en Córdoba la cifra de contagios no es tan alta como en otros lugares, y que "como regla general los cordobeses han sido cumplidores", no hay que bajar la guardia. "Salvo casos puntuales, los cordobeses se han comportado con responsabilidad, cumpliendo la normativa, la distancia, el uso de la mascarilla, evitando las aglomeraciones y no ha habido grandes problemas", ha manifestado.