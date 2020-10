Podemos alerta de que con el Plan Aire sólo se harán 175 contratos y no los 261 prometidos

El grupo municipal de Podemos Córdoba ha mostrado su franca preocupación por la respuesta oficial recibida de la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), la popular Blanca Torrent, a su pregunta en pleno del pasado 16 de septiembre sobre el Plan AIRE de la Junta. El partido morado denuncia que el Ayuntamiento tiene prevista la contratación de 175 personas en lugar de las 261 prometidas. En concreto, Podemos preguntó al equipo de gobierno que qué planificación de contrataciones y tiempos existe, ¿cuántos contratos del plan AIRE van a estar en vigor antes del 24 de septiembre? y ¿cuándo van a llegar las contrataciones del Plan Emplea de 2020? "Mientras que las respuestas a las dos primeras ya han sido de por sí preocupantes, la de la tercera es como para echarse a temblar", en palabras del edil de la formación morada, Juan Alcántara.

El caso es que esa respuesta literal fue que "el Plan Emplea 2020 no existe"; tal cual. Como no podía ser de otro modo, Alcántara ha agradecido la respuesta de Torrent, que, "aunque tarde, al menos se ha dignado a hacerlo, mientras que muchos de sus compañeros del cogobierno siguen manteniendo silencio tanto en respuestas plenarias como en sus comparecencias en consejos rectores y otros órganos de gobierno de institutos y empresas municipales". Pero el hecho de que el plan Emple@ no existe "contrasta enormemente con las informaciones de este equipo de cogobierno bicéfalo y de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en cuanto a que el Plan AIRE era algo paralelo y complementario al Emplea".

De hecho, denuncia Podemos, antes esa afirmación "habría que preguntarle al alcalde, José María Bellido, qué significa exactamente que el Plan Emple@ no existe y si se conforma y se queda de brazos cruzados tan contento como si fuera normal que no hubiera un plan de empleo ordinario de la Junta para Córdoba". Según Alcántara, el cogobierno sigue demostrando que vive "en un mundo paralelo a la realidad, o pero, en su propio mundo de Yupi, donde la principal lacra de la ciudad, que es liderar los rankings de paro y desempleo a nivel europeo, no parece tener importancia". Una preocupación principal recogida por el Barómetro Andaluz publicado esta semana, donde el 64% de los andaluces consideran como el principal problema la falta de trabajo, el desempleo.

Frente a esa actitud, hay que recordar --dice Podemos-- que el propio delegado de Empleo en Córdoba, Ángel Herrador, dejó "muy, muy claro" en junio pasado que el Plan AIRE era "una medida de carácter extraordinaria" (sic) y que estaba desvinculada del Emplea. "Desvincular, señor Bellido, no significa anular, eliminar o suspender, sino que es diferente, pero nadie ha dicho que no existiera, por lol que su papel como alcalde tiene que ser reclamarlo para sus conciudadanos y conciudadanas y no quedarse callado como si no fuere con usted".

La respuesta oficial de Blanca Torrent sigue suscitand dudas para Podemos, en esta ocasión relacionadas con el Plan AIRE. "Se nos informa de una calendarización de contratacioneo en la que sólo hay tres ya hechas a a fecha 8 de octubre, y ya sabemos que fueron única y exclusivamente para no perder la opción de acceder estas ayudas y fue in extremis, el último día del plazo que había, lo que implica de nuevo una gestión basada en bandazos y sin organización previa". Se prevé ahora que 54 más entren en los próximos 15 días, es decir para el 23 de octubre, dejando otras 118 más en las se pretende realizar las entrevistas entre el 16 y el 22 de octubre. En concreto, la respuesta de Torrent señala que son 54 desinfectadores de colegios, cuyas entrevistas han sido realizadas por el Imdeec, y está a falta reconocimiento medico y firma del contrato, por lo que estarán listas en 15 días. Otros 54 desinfectadores para equipamientos culturales, cuya oferta ha sido enviada al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las entrevistas están programadas en el Imdeec del 16 al 22 de octubre. A eso se añade 54 desinfectadores de fuentes, y juegos infantiles. La oferta también ha sido enviada al SAE y las entrevistas están programadas en el Imdeec igualmente del 16 al 22 de octubre. Otros 10 controladores de acceso a los mercadillos, con la oferta Enviada al SAE y entrevistas previstas en las mismas fechas que las anteriores. Finalmente, se habla de dos técnico y un operador/grabador de datos, pero sin fechas ni más detalles al respecto. Con independencia de que son medidas de urgencia que se extienden en el tiempo, en lugar de haberse previsto una celeridad, "nosotros sabemos sumar y 3 + 54 + 54 + 54 + 10 dan 175, muy, muy lejos de las 261 prometidas, que ya son una rebaja de otra rebaja anterior, ¿dónde están y para cuándo se esperan las 86 contrataciones restantes que la Junta definitivamente había señalado para la capital?".