La plataforma contra la violencia exige la reforma del Código Civil "para que se cumpla el Pacto de Estado"

La Diputación de Córdoba ha acogido esta mañana la presentación del programa de actividades de concienciación previas que, dentro del convenio firmado entre la institución y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista, se van a desarrollar de cara a la celebración del 25-N. En este contexto, una de las representantes de la plataforma, Dulcenombre Rodríguez, ha aprovechado para reclamar al Gobierno en nombre de los colectivos que se reforme el Código Civil con el fin de garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

En este sentido, Rodríguez ha recordado que mientras el pacto de estado, aprobado en las cortes por mayoría, dice que "los hijos de padres que tengan sentencia no los pueden ver hasta que acabe la orden de alejamiento", este verano fueron asesinados dos niños pese a que su madre tenía una orden de alejamiento de su pareja. "Esos niños murieron porque no se aplicó el Pacto de Estado", ha denunciado la portavoz, "ya que el Código Civil permite que los hijos de mujeres víctimas de violencia puedan ver al padre salvo que hayan sido ellos víctimas de maltrato, contradiciendo así el Pacto de Estado". Así, ha instado al Gobierno central a cambiar "de inmediato el código civil" porque "si no, todo es papel mojado". Del mismo modo, ha reclamado "recursos suficientes para los ayuntamientos en esta materia", con una reforma de la ley de competencias locales que les dé más autonomía y más recursos económicos". Por último, ha informado de la presentación de una moción

La diputada de Igualdad, Alba Doblas, ha comparecido junto a la plataforma y ha recordado la cifra de mujeres asesinadas en lo que va de año, 51 tras la última registrada ayer y ha animado a los colectivos a seguir trabajando con las instituciones para erradicar esta lacra.

ACTIVIDADES

La presidenta de la Plataforma, Elena Vega, ha sido la encargada de desgranar los actos previstos con motivo de la celebración del 25N. Así, se ha referido a la elaboración del tradicional manifiesto, "con el que se busca la implicación de ayuntamientos y asociaciones", y, como actuación más próxima, ha señalado la celebración los días 25 y 26 de octubre en el CEP Luisa Revuelta de las jornadas Ni tú, ni yo, nosotras. Los pilares de la violencia en el punto de mira. Según Vega, "el acceso será libre y apostamos por un rico contenido, destacando la mesa de experiencias, con colectivos de la provincia que explicarán su trabajo a pie de calle con las mujeres".

Según informa la Diputación en una nota, las jornadas comenzarán con la conferencia titulada Violencia de género en el siglo XXI, a cargo de la magistrada Laura Esteve, de la Asociación de Mujeres Juezas. Continuarán con un debate-coloquio y finalizarán con la concentración mensual contra los asesinatos a mujeres.

El sábado 26 la programación contempla la conferencia Victimización secundaria en el ámbito de la salud, por el profesor e investigador de la Facultad de Medicina Carlos Pérula. A continuación, habrá una mesa de debate.

La presidenta de la Plataforma ha insistido en que "las jornadas serán un impulso a un 25N en el que llevaremos la concienciación y sensibilización a cada barrio mediante mesas informativas con colectivos de la zona, 26 el año pasado". Por último, Vega se ha referido a otras actividades previstas como una marcha en bici, concentraciones silenciosas en los centros de trabajo y la manifestación del domingo 24 de noviembre. Finalmente, Dulcenombre Rodríguez, de la Plataforma Cordobesa, ha recordado que "el 60% de las actividades que ponemos en marcha son en la provincia. Basándonos en ese dato, desde hace 17 años llevamos a los ayuntamientos una moción de repulsa de la violencia de género que es importante que aprueben porque hay que llegar a las zonas rurales".

Aunque los datos oficiales hablan de 42 mujeres asesinadas víctimas de violencia de género en lo que va de año, la Plataforma eleva esta cifra hasta las 51. Asimismo, según Vega "si incluimos a las prostituidas serían 69".

Por último, la plataforma ha informado de que este viernes 20 de septiembre a las 23 horas secundará la convocatoria de la Noche Violeta en el Bulevar Gran Capitán, que celebrará una noche de emergencia feminista, en la que participarán personas de distintos municipios de la provincia.