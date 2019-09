El órgano asesor de Inclusión y Accesibilidad estará formado por personas y no por colectivos

El concejal de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha explicado esta mañana quienes serán las personas que formarán parte del órgano asesor de la Concejalía de Inclusión y Accesibilidad. Se trata de un órgano de nueva creación, no vinculante, “abierto a seguir alimey vivo” y que tomará decisiones de manera autónoma. En principio el órgano estará formado por personas individuales, con una amplia experiencia en el mundo de la inclusión. En concreto, estaría formado por Manuel Castaño (Aspaym), Antonio Jesús de la Rosa (Federación Española de Deportes para Sordos), la psicopedagoga Ana Pastor, el nadador Paco Salinas, Miguel Ángel López (Autismo Córdoba), Sara Rodríguez (Fepamic), Antonio Pérez (expresidente de Acpacys), Adelardo Aguilar (Futuro Singular) y la empresaria María de Cabo.

El órgano asesor lo constituirán así personas físicas que no representan a ningún colectivo, aunque muchos de ellos pertenecen desde hace años a asociaciones vinculadas con la inclusión. “Queremos que sea un laboratorio de ideas”, indica Bernardo Jordano, para que se pongan en común ideas y aunque estas no serán vinculantes “sí serán muy tenidas en cuenta”. La intención del gobierno municipal con la creación de este órgano asesor es “no perder el contacto con la sociedad”.

Jordano también ha hecho referencia al órgano creado por PSOE e IU sobre enfermedades minoritarias y discapacidad, que ha decidido disolver. El concejal del PP valora positivamente haber incorporado esta perspectiva al área de Servicios Sociales, pero ha explicado que “después de contrastar opiniones no hay reporte positivo de aquella experiencia y se generó una tensión donde no la había”, lo que le ha llevado a adoptar la decisión de eliminarlo. “Ha burocratizado la materia”, ha dicho Bernardo Jordano que, no obstante, asegura que estará en permanente contacto con colectivos.

En esta línea ha apuntado, por ejemplo, que será crucial la colaboración con la ONCE. Aunque no pueda participar nadie de la Organización Nacional de Ciegos a título individual en el órgano asesor de la Concejalía de Inclusión, el Ayuntamiento mantendrá contacto permanente con ellos para trabajar en dos líneas: la inserción laboral y la responsabilidad social. La idea de la concejalía es apoyar proyectos que ya tengan iniciados los colectivos que trabajan en la inclusión en Córdoba.